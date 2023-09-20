Колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі здивувала новим кольором волосся

Актриса пофарбувала волосся в ніжно-рожевий колір і, крім цього, явно змінила форму губ.

Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка і мати його доньки Кайї Євдокії, актриса Гайден Панеттьєрі здивувала новим кольором волосся. Знімком вона поділилася в Instagram.

Панеттьєрі з'явилася на фото з волоссям, пофарбованим біля коріння в зелений колір, а пасма вона пофарбувала в ніжно-рожевий. Актриса повідомила, що її новий образ був натхненний "кавуновим вайбом". Актриса також подякувала колористу Еріку Орельяну за новий колір волосся.

Хайден Панеттьєрі

Утім, у коментарях фанати зазначили, що Гайден змінила не лише колір волосся, а й форму губ. І зазначили, що це їй не надто личить.

Утім, раніше акторка зізналася, що 2022 року зробила пластику грудей. Майже через вісім років після народження доньки Кайї Євдокії.

"Моє тіло все ще не відчувало, що належить мені. Я не думаю, що є щось погане в тому, коли хочеш щось підправити, якщо це змушує почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати про це. Моя впевненість повернулася", — зазначила актриса.

Хайден Панеттьєрі

До цього, в інтерв'ю вона розповіла про свою алкогольну та наркотичну залежність, визнавши, що їй довелося лягти в лікарню, коли її печінка почала відмовляти.

Також вона поскаржилася, що рідко бачиться з дочкою, опіку над якою отримав її колишній наречений Володимир Кличко. У 2018 році вона сама відправила Кайю до батька в Україну, але після наполягала, що він не дав їй вибору. У цей момент вона вже боролася із залежністю, що також визнала в інтерв'ю.

До того ж, після розставання з Володимиром вона почала зустрічатися з Брайаном Гікерсоном, який бив її. Він отримав чотири роки умовно за насильство над нею, але Гайден постійно натякає на те, що вони знову почали зустрічатися.