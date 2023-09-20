"Завжди разом": Михайло Федоров привітав дружину з річницею весілля (фото)

Михайло Федоров та його дружина Анастасія одружені девʼять років та виховують доньку Марію.

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров привітав дружину Анастасію з річницею весілля. Архівні фото з коханою він показав у своєму Instagram.

"9 років тому ми одружилися. Впевнено рухаємося вперед. Трансформуємося, вчимося, працюємо над собою. Завжди разом. Це безцінно. Кохаю, поважаю, ціную", — написав Михайло Федоров.

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Зокрема український міністр показав фото з весілля та кілька чорно-білих кадрів, на яких тримається з дружиною за руки.

Михайло Федоров з дружиною

"Люблюююю, з річницею нас❤️", — відповіла в коментарях Анастасія.

"Щастя, любові і натхнення! Чудова пара. Всього вам найкращого!!!", "Гарні! Будьте щасливі завжди", "Вітаю 🎉 Коли вже можна буде одружуватись в дії?" — пишуть у коментарях підписники українського міністра.

Подружжя виховує 6-річну доньку Марію, яка цього року пішла в перший клас.

Михайло Федоров з родиною

Як відомо, Анастасія Федорова у 2021 році заснувала бренд жіночого одягу Cover Apparel.

Михайло Федоров з донькою Марією

Нагадаємо, Андрій Бєдняков привітав доньку з восьмим днем народження.

Також Фокус писав про нову посаду Михайла Федорова з березня 2023 року.