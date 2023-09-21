Камалія показала, як пройшов день народження доньок (фото)

Мірабелла та Арабелла відсвяткували свій перший ювілей.

46-річна українська співачка Камалія показала нові фото з дня народження доньок. Святкові кадри артистка опублікувала в Instagram.

6 вересня 2023 року Мірабелла та Арабелла, доньки Камалії та пакистанського мільярдера Мохаммада Захура, відсвяткували свій перший ювілей — 10-й день народження. А напередодні зірка сцени показала ще кілька знімків зі святкового дня.

"Дивлюсь на фотографії з дня народження донечок і плачу😢 Як же я за ними скучила! Мої милі, такі вже дорослі дівчатка❤️", — звернулася до спадкоємиць українська знаменитість.

На фото іменинниці позували з батьками на фоні фотозони у синьо-жовтих тонах. А також Камалія показала святковий рожевий торт з коронами.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Камалія та Мохаммад Захур з доньками

"Миру та добра всім, всього найкращого Вам", "Дуже гарні дівчатка", "Гарна родина. Будьте щасливі і миру нашій Україні", — приєднуються до привітань підписники співачки.

Зазначимо, що Камалія та Мохаммад Захур після 20 років шлюбу навесні 2023 оголосили про розлучення. Вони виховують двох спільних дітей, тому доволі багато часу проводять разом.

Камалія та Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Камалія поділилася архівним відео, на якому співала з італійським співаком Тото Кутуньйо, який пішов із життя у серпні 2023.

Також Фокус писав про день народження Мохаммада Захура.