Сінді Кроуфорд дала рідкісний коментар про шлюб з Річардом Гіром

Американський актор став першим офіційним чоловіком моделі, проте їхній шлюб існував три роки.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд дала рідкісні коментарі про колишнього чоловіка Річарда Гіра, 74, у своєму новому документальному серіалі "Супермоделі", який наразі транслюється на Apple TV+. Про це пише Daily Mail.

"На початку стосунків, коли ти молода жінка, ти думаєш: "Ти любиш бейсбол?" Мені подобається бейсбол. Ти справді любиш тибетський буддизм? Я можу бути в цьому. Я спробую", — сказала культова зірка подіумів, маючи на увазі релігію американського актора.

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Річард Гір та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Вона додала: "Ви готові начебто формувати себе навколо того, у кого ви закохані".

Кроуфорд і Гір одружилися в Лас-Вегасі в 1991, а через три роки оголосили про розлучення. На момент знайомства з актором супермоделі було 22 роки.

"Він був старшим, тому я просто була в іншому колі і більше не робила тих самих модних речей", — зізналася Сінді в документальному фільмі, у якому також знімаються Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон і Лінда Євангеліста.

Річард Гір та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Згодом Кроуфорд одружилася з Ренді Гербером, з яким перебуває у шлюбі досі та виховує двох дітей — Кайю та Преслі.

Річард Гір та Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Тим часом Річард Гір у 2018 році одружився з іспанською публіцисткою Алехандрою Сільвою, від якої виховує двох синів. А другою дружиною актора стала модель Кері Ловелл. Вона народила Гіру первістка.

Також Фокус писав про особливу дієту 57-річної Сінді Кроуфорд.