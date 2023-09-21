Наречена Кріштіану Роналду показала знімки з приватного літака (фото)

Джорджина Родрігес також поділилася свіжими фото дітей футболіста.

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала знімки з борту приватного літака. Кадрами мама двох дітей ділиться у своєму Instagram.

У підписі до каруселі фото наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38, лише позначила бренд "Alo Yoga", який часто обирає під час відпочинку.

На знімках зірка соцмереж позує на борту приватного джету в білосніжному комплекті з глибоким декольте. До вересневого образу Родрігес додала низку прикрас, серед яких масивні сережки-кільця. Не обійшлося і без сумки Birkin. Волосся кохана зіркового спортсмена зібрала в пучок.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джорджина Родрігес

На деяких кадрах зʼявилися спадкоємці Роналду. Їх у футболіста пʼятеро: Кріштіану-молодший, Матео, Єва, Алана Мартіна та Белла Есмеральда. Останні двоє народилися у союзі з Джорджиною.

"Приголомшливо", "Але яке ж прекрасне кохання", "Кріштіану Роналду не потрібен кубок, вона вже підкорила світ", — пишуть у коментарях фоловери Родрігес.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в чорному купальнику.

Також Фокус писав про появу коханої Роналду на Венеційському кінофестивалі-2023.