Король Чарльз ІІІ та Еммануель Макрон посадили дерево в паризькому саду (фото)

Британський монарх продовжив традицію своєї покійної матері, королеви Єлизавети ІІ.

Король Великобританії Чарльз ІІІ посадив дерево на території Британської резиденції в Парижі в четвер, 21 вересня 2023. Про це повідомляється на офіційних сторінках королівської родини в соцмережах.

Під час візиту до Франції британський монарх та французький президент Еммануель Макрон власноруч посадили дерево, продовживши традицію покійної королеви Єлизавети ІІ, яка пішла із життя 8 вересня 2022 року.

"Король продовжує традицію, встановлену Її покійною Величністю Королевою Єлизаветою II, посадивши дерево в Британській резиденції в Парижі", — зазначають на сторінках королівської родини Великобританії.

Покійна мама короля Чарльза ІІІ свого часу посадила в паризькому саду три дерева — в 1957, 1972 і 2015 роках.

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Король Чарльз ІІІ та Еммануель Макрон

Представники Великобританії та Франції прикопали дерево та доторкнулися до нього, коли їм аплодували присутні в саду Британської резиденції.

Король Чарльз ІІІ та Еммануель Макрон

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ з дружиною відвідали Шотландію в перші роковини смерті Єлизавети ІІ 8 вересня 2023 року.

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