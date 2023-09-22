Королева Ранія розповіла, яку пораду дала майбутній невістці перед весіллям

Королева дуже тепло прийняла дружину сина, яку називає своєю дочкою.

53-річна королева Йорданії Ранія, яка разом із чоловіком і синами прилетіла до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею Організації Об'єднаних Націй, поспілкувалася з журналістами TODAY, де, серед іншого, розповіла, як мобільні телефони та соціальні мережі впливають на її сім'ю, пише People.

Дружина монарха, яка народила і виховала чотирьох дітей, а нині вже є і свекрухою, і тещею, вважає, що від технологій нікуди не подітися, тому якщо боротися з ними марно, то регулювати їх цілком можливо. Ба більше, як мати вона усвідомлює негативні наслідки постійного проведення часу в соцмережах на всіляких сайтах.

"Я думаю, що справа більше в цінностях, які ви прищеплюєте своїм дітям щодо самих себе, — впевненість у собі, дисципліна. Усі ці речі важливі, і це визначатиме, як вони взаємодіятимуть зі своїми технологіями", — наголосила королева.

Вона зізналася, що після того, як її син оголосив про заручини з Раджвою Аль-Саїф, вона відвела майбутню невістку вбік і дала їй пораду.

"Я сказала їй, що не існує такого поняття, як 100%-ий рейтинг схвалення. Завжди знайдуться люди, які будуть проти тебе, і я хочу тобі дати пораду: Будь ласка, постарайся не читати коментарі. Знаєш, у тебе просто буде невпевненість у собі, і завжди буде негатив — і справа не в тобі, а в самій людині. Вони нещасні у своєму житті. Тож не носи із собою це нещастя. Це похитне твою впевненість", — продовжила вона.

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Ранія додала, що стосовно технологій необхідно виробити здорові звички.

"Це те, чого ви намагаєтеся навчити своїх дітей. Не обов'язково триматися подалі від своїх телефонів, але взаємодіяти з ними більш здоровим чином, а також встановлювати цей баланс", — пояснила Її Величність.

Спадкоємний принц Йорданії Хусейн і його кохана Раджва пов'язали себе узами шлюбу 1 червня в палаці Захран. На урочистостях були присутні члени королівської сім'ї Йорданії, представники королівських родин з усього світу і глави держав. Весільна вечірка відбулася в резиденції королівського двору Мадареб Бані Хашем, і на неї запросили понад 1700 осіб.

Раніше Фокус писав, про що говорили Кейт Міддлтон і королева Ранія на весіллі принца Хусейна.