Від кави до смузі: 5 найкращих напоїв для швидкого схуднення

Якщо ви серйозно налаштовані на схуднення, важливо враховувати не тільки те, що ви їсте, а й те, що п'єте. Вода — чудовий вибір, але давайте будемо чесними: іноді хочеться чогось іншого і бажано того, що не зашкодить фігурі.

Одна з найбільших проблем, з якими стикаються люди під час дієти, — це те, що їм набридає одноманітність їжі та напоїв, тому наявність великої різноманітності під рукою має вирішальне значення. Ключовою частиною вашого шляху до зниження ваги має бути планування, особливо коли йдеться про список продуктів, з яким ви вирушаєте до супермаркету. Запасіться інгредієнтами і насолоджуйтеся безліччю смачних напоїв, які сприятимуть зниженню ваги. Про це пише Eat This, Not That.

Дієтологи The Nutrition Twins® Теммі Лакатос Шеймс і Ліссі Лакатос поділилися найкращими напоями для схуднення, які ви захочете пити щодня.

Зелений сік із м'якоттю

Фото: Freepik

Зелений овочевий сік із м'якоттю — ідеальне джерело поживних речовин. Наприклад, капуста, селера та шпинат. "Поки ви зберігаєте м'якоть, ви п'єте сік із низьким вмістом калорій і цукру та отримуєте клітковину, яка стримує голод", — кажуть нам The Nutrition Twins.

Коли справа доходить до схуднення, чим більше овочів і фруктів ви споживаєте, тим краще для вас. Фактично, дослідження показують, що вживання овочів відіграє ключову роль у контролі ваги у людей, генетично схильних до більш високого ІМТ або збільшення ваги.

"Зелені овочі також є чудовим джерелом потужних антиоксидантів, які допомагають впоратися із запаленням, що особливо важливо, коли йдеться про втрату ваги, оскільки запалення ускладнює втрату ваги", — додають The Nutrition Twins.

Гороховий протеїновий смузі

Фото: Freepik

Хочете смузі? Додайте гороховий протеїн у свій смузі, щоб зробити його корисним для схуднення. Гороховий протеїн містить багато клітковини і білка, що дасть вам змогу відчувати ситість та уникнути перекусів протягом довгого часу після його вживання.

"Комбінація білка та клітковини також стабілізує рівень цукру в крові, запобігаючи збоям, які спричиняють потяг до солодкого і сплеск кортизолу, що спричиняє жир на животі", — зазначають The Nutrition Twins. "Крім того, дослідження показують, що гороховий білок може допомогти у втраті ваги, навіть якщо калорії не обмежені. Гороховий білок також корисний, коли йдеться про підтримання метаболізму, оскільки він є хорошим джерелом амінокислот із розгалуженим ланцюгом, які мають вирішальне значення для нарощування м'язової маси, що прискорює обмін речовин. Фактично, було доведено, що гороховий білок сприяє нарощуванню м'язової маси так само, як і популярні протеїнові порошки на основі молочних продуктів".

Зелений чай

Фото: Freepik

Якщо ви любитель чаю, вам сподобається ця рекомендація. Зелений чай багатий на антиоксиданти, які чудово допомагають боротися з хронічними запаленнями, безпосередньо пов'язаними з ожирінням. Він також не містить калорій.

"Він багатий на антиоксидант галлат епігалокатехіну (EGCG), який, як показують дослідження, може сприяти спалюванню жиру і збільшенню метаболізму", — кажуть The Nutrition Twins.

Кава

Фото: valeria_aksakova/Freepik

Випити чашку кави без молока і цукру — чудовий некалорійний спосіб насититися кофеїном й прискорити зниження ваги. Дослідження показують, що кава може допомогти вам схуднути завдяки її властивостям, що прискорюють обмін речовин і спалюють жир.

"Кава також багата на хлорогенову, ферулову, кавову і н-кумарову кислоти, які є потужними антиоксидантами, що знімають запалення і полегшують втрату ваги", — кажуть The Nutrition Twins. "Кава також може бути корисною для людей, які дотримуються інтервального голодування, пропускають сніданок вранці та вживають каву, щоб полегшити відчуття голоду. Просто пам'ятайте, що якщо ви п'єте каву з молоком або додаєте цукор, то це додасть калорій, і якщо ви періодично голодуєте та п'єте таку каву під час голодування, це може порушити його".

Вода з кельтською сіллю

Старий добрий H2O, можливо, не найапетитніший варіант у цьому списку, але він відіграє ключову роль у втраті ваги. "Ваше тіло на 60% складається з води, а вода необхідна у всіх процесах організму, включно з ефективним і швидким обміном речовин", — пояснюють The Nutrition Twins. "Вода також діє як засіб придушення апетиту".

Якщо ви п'єте воду для гідратації поза їжею і часто мочитеся або все ще відчуваєте зневоднення, спробуйте додати у воду дрібку кельтської солі. "Кельтська сіль містить важливі мінерали та електроліти, які допомагають доправляти воду в клітини, щоб вона могла живити мітохондрії та запалювати вашу енергію, підтримуючи роботу м'язів і мозку", — кажуть The Nutrition Twins. "Це означає кращі тренування, кращу пізнавальну здатність і меншу сприйнятливість до спонукання підвищити енергію за допомогою цукру".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.