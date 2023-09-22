Дженніфер Гарнер помітили на прогулянці з донькою від Бена Аффлека (фото)

Колишнє зіркове подружжя виховує трьох спільних дітей, тому підтримує хороші стосунки, попри розлучення.

51-річну американську акторку Дженніфер Гарнер помітили на прогулянці з донькою від Бена Аффлека, 51. Про це пише Page Six.

Колишня дружина зірки "Бетмена" була помічена зі своєю 14-річною донькою Серафіною Аффлек у Лос-Анджелесі.

Гарнер широко посміхнулася, виходячи з Brentwood Country Mart, одягнена в чорну толстовку з круглим вирізом і легінси в тон.

Свій вересневий образ багатодітна мама завершила синіми кросівками Nike.

Серафіна, яку Гарнер виховує з колишнім чоловіком Беном Аффлеком, була в червоному бомбері, зеленій футболці з малюнком "Fenway", шортах відтінку хакі та яскраво-синіх шкарпетках.

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Дженніфер Гарнер з донькою

Судячи з усього, вона несла із собою перекус, куплений під час прогулянки по магазинах.

Гарнер та Аффлек розлучилися у 2018 році. Від їхнього союзу підростають троє дітей — Вайолет, Серафіна та Семюель.

Наразі актор одружений з Дженніфер Лопес, а його колишня дружина заручилася з бізнесменом Джоном Міллером.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер помітили без макіяжу під час прогулянки.

Також Фокус писав про заручини Дженніфер Гарнер та Джона Міллера.