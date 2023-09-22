Софія Ротару показала архівний знімок зі свого весілля (фото)

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися у 1968 році, проте у 2002 музикант пішов із життя.

76-річна українська співачка Софія Ротару опублікувала архівне фото зі свого весілля з Анатолієм Євдокименком. Чорно-білий знімок артистка показала своїм підписникам в Instagram.

Сьогодні, 22 вересня, Ротару зі своїм чоловіком святкувала би чергову річницю одруження, проте музикант пішов із життя у 2002 році. Вони одружилися у 1968 та виховали сина Руслана. На момент одруження зірці сцени був 21 рік.

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Софія Ротару та Анатолій Євдокименко Фото: Instagram sofiarotaru.official

Єдиний спадкоємець артистки та її покійного чоловіка подарував їй двох онуків — Анатолія та Софію.

Софія Ротару із сином Русланом

Після смерті Анатолія Євдокименка Софія Ротару не виходила заміж, часто звертаючись до покійного чоловіка у соцмережах із зізнаннями в коханні.

"Є вічне кохання", — писала вона на річницю їхнього одруження у 2020 році.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

"Якби ти тільки знав, як я за тобою сумую.. Твої очі, почуття гумору і підтримка. Мій єдиний і неповторний. Люблю більше за життя!" — зверталася Ротару до Анатолія Євдокименка у 2018 році, коли вони святкували би 50-річчя свого шлюбу.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

Нагадаємо, український репер Ярмак розкритикував Софію Ротару за виступ перед Рамзаном Кадировим у 2017 році.

Також Фокус писав про привітання від Софії Ротару з Днем державного прапора України 2023.