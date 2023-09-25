Брітні Спірс влаштувала танці навколо жердини з телефоном у руках

Артистка традиційно закрила коментарі під публікацією, щоб не читати неприємних реплік.

41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, залишившись без чоловіка, не припинила активно танцювати і публікувати відео своїх танців у соцмережі. Віднедавна знаменитість обзавелася пілоном і тепер радує підписників ще більш відвертою хореографією. Так, Спірс представила нове відео, де в яскраво-рожевому бікіні та чорних туфлях на підборах рухається під пісню Бейонсе "Don't Hurt Yourself". Вона гладить себе рукою, а її рухи і пози вельми відверті.

У ролику Брітні танцює з телефоном у руках, знімаючи сама себе в дзеркалі.

Коментарі до відео артистка традиційно закрила, щоб, найімовірніше, знову не читати десятків образливих реплік, яких останнім часом для неї не шкодували навіть віддані шанувальники. На думку фанатів, співачка перегинає палицю, оприлюднюючи дуже відверті фото та публікуючи емоційні пости.

Не так давно в ЗМІ поширилася інформація про те, що Спірс після того, як її чоловік Сем Асгарі подав на розлучення після 14 місяців шлюбу, закрутила роман із колишнім хатньою робітницею Полом Річардом Солізом, у якого в минулому є проблеми із законом. Він відгукувався про артистку як про феноменальну жінку.

Щоправда, вже незабаром стало відомо, що зірка покинула його і зараз знову залишається самотньою.

Раніше Фокус писав, що скандально відомий автомобіль Брітні Спірс виставили на продаж.