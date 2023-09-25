Дієтологи назвали 3 помилки в дієті, які весь час заважають вам схуднути

Процес схуднення найчастіше виснажливий, тому вимагає терпіння і певного часу. Однак часто відсутність результатів пов'язана з певними помилками, яких припускається більшість людей, що бажають схуднути.

Якщо ви вирішили худнути самостійно, то, напевно, зіткнетеся з певними складнощами, саме через те, що будете робити помилки. Якщо тривалий час ви вперто не можете скинути зайву вагу, хоча, на ваш погляд, усе робите правильно, вам слід звернути увагу на поширені помилки, яких припускаються багато людей, намагаючись схуднути. Про це пише She Finds.

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Дієтологи Кімберлі Марш, Джеймс Коллієр, Бланка К. Гарсіа, Емі Ліпперт і експертка зі здоров'я докторка Вікторія Гласс назвали найпопулярніші помилки та поділилися корисними порадами, які допоможуть швидко отримати позитивні результати у схудненні.

Пропуск прийому їжі

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Часто люди помилково вважають, що пропускаючи прийом їжі, вони дотримуються дефіциту калорій, який призведе до зниження ваги. Однак це не так. Якщо ви нехтуєте собою і не даєте організму отримувати важливі вітаміни і здорову їжу, яких він потребує, схуднути здоровим способом не вийде.

Бланка Гарсія зазначає, що всупереч поширеній думці, що пропуск прийому їжі сприяє зниженню ваги, "більшість людей, які пропускають прийоми їжі, часто переїдають". Вона додає, що деякі люди пропускають найважливіші прийоми їжі, наприклад, сніданок, замість того, щоб дотримуватися більш низькокалорійної дієти.

Ви можете схуднути, а потім знову набрати вагу, оскільки не даєте організму поживні речовини, необхідні для його функціонування. "Часто вони дійсно втрачають вагу, але тільки в короткостроковій перспективі", — говорить Гарсія про тих, хто пропускає прийоми їжі або дотримується занадто низькокалорійної дієти. "Як тільки цільова вага втрачається, вони повертаються до старих звичок у їжі та набирають її знову, якщо не більше", — додає вона.

Пропуск прийомів їжі та нездорова зацикленість на схудненні можуть завадити успішному зниженню ваги, каже Гласс. "Шлях до схуднення має бути послідовною, здоровою, прогресивною зміною способу життя, яку можна підтримувати з плином часу, а не прискореним курсом", — пояснює вона.

Сильний дефіцит калорій

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Хоча підрахунок калорій — це здоровий спосіб точно знати, скільки і чого ви споживаєте в певний момент часу, ви не повинні сильно обмежувати споживання необхідних поживних речовин. Іншими словами, будьте обережними і не перестарайтеся!

Якщо ви занадто сильно обмежите калорії, ваше тіло фактично сповільнить метаболізм і чинитиме опір схудненню. За словами Марша, ваше тіло перейде в режим голодування і буде, навпаки, зберігати жир.

Ліпперт зазначає, що навіть якщо ви схуднете через сильне обмеження калорій, то, найімовірніше, легко наберете вагу назад. "Коли людина відмовляється від низькокалорійного способу життя та повертається до звичайного режиму харчування, організм все ще перебуває в стані, коли йому потрібно менше калорій, тому він зберігає все надлишкове паливо", — каже Ліпперт. "Дуже складно повернути метаболізм туди, де він був до низькокалорійної дієти, і це неминуче призводить до збільшення ваги".

Достатньо просто перестати вживати "порожні калорії", такі, як напої з цукром (наприклад, газовані напої та алкоголь), і замість цього пити чорний чай, каву та воду.

Коллієр додає, що знадобиться щонайменше три місяці, щоб скинути 5 кг, і шість місяців, щоб 10 кг. "Швидкого рішення не існує — це марафон, а не спринт", — продовжує він. "Найкраща дієта — це та, якої ви можете дотримуватися. Немає нічого ідеального, але вона може бути ідеальною для вас, тому будьте реалістичні щодо того, якої дієти ви зможете дотримуватися протягом тривалого часу".

Здатися, коли прогрес сповільнюється

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Втрата ваги — це довгострокова гра, і може бути дуже складно зберігати натхнення, особливо якщо ви не бачите прогресу. Найкраще худнути повільно і поступово, пояснює Марш, і важливо сказати собі, що ви можете "втрачати 0,5-1 кг на тиждень", оскільки це більш досяжна мета.

Якщо спочатку ви худнули, а потім "все застопорилося, не здавайтеся", каже вона, оскільки "ваше тіло, можливо, просто пристосовується". Підтримувати меншу вагу так само важливо, як і втрачати більше ваги. Щоб ефективно схуднути, каже Гласс, "сформуйте здорові стосунки зі своїм тілом, їжею та дотримуйтесь рекомендацій професіонала, якщо ви хочете підтримувати позитивні зміни з плином часу".

Зрештою, важливо пам'ятати, що ключем до зниження ваги здоровими темпами є підтримання збалансованої дієти, активний спосіб життя та поміркованість у всьому.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.