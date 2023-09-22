Здорове харчування: 10 найкорисніших продуктів, які потрібно їсти частіше

Якщо, обираючи продукти в супермаркеті, ви орієнтуєтеся винятково на смак, то вам слід знати, які продукти мають бути щодня у вашому раціоні, щоб зберегти міцне здоров'я.

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Різноманітне харчування є основою здорового та збалансованого раціону. Споживання різних продуктів харчування справді необхідне для забезпечення нашого організму повним набором поживних речовин, необхідних, які допомагають організму правильно функціонувати, а також запобігати накопиченню в організмі токсичних речовин (консервантів, барвників, добрив, антибіотиків у м'ясі), які спричиняють інтоксикацію та дисбаланси. Про це пише Vogue.

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З огляду на той факт, що ми люди звички і часто повторюємо одне й те саме меню знову й знову: салат, макарони, рис, куряча грудка і багато іншого. Проте знаменита середземноморська дієта пропонує велике розмаїття здорових продуктів, які можуть збагатити наші страви і на довгі роки подарувати здоров'я, гарне самопочуття та постійну енергію. Але які вибрати серед безлічі знаменитих суперфудів? І яку користь вони можуть принести нашому організму, зокрема й шкірі? Перед вами 10 найкорисніших продуктів, про які часто забувають, але саме вони можуть зробити ваше харчування привабливішим й смачнішим, а також надати бадьорості та сяйва.

Червона цибуля

Фото: Freepik

Червона цибуля — це турбо-версія білої цибулі: крім того, що вона є концентратом вітамінів та мінералів, таких як вітаміни С, К і В12, а також кальцій, магній і калій, вона містить кверцетин, антиоксидант, який допомагає захистити від алергії і серцево-судинних захворювань. Вживайте його в сирому вигляді, щоб не погіршити властивості, наприклад, у салатах, таких як грецький з помідорами і фетою.

Люпинові боби

Це боби, які допомагають знижувати піки глікемії в крові, стримують рівень поганого холестерину, допомагають регулювати кров'яний тиск і зміцнюють кістки завдяки клітковині, омега-3 і 6, а також вмісту мінералів, таких як калій, кальцій та фосфор. Це справжній недорогий суперпродукт, який ідеально підходить для перекусу між прийомами їжі.

Сардини

Головний поживний елемент цієї "бідної" риби омега-3 ненасичені жири, які підвищують рівень "хорошого" холестерину й знижують рівень тригліцеридів, запобігаючи таким захворюванням, як атеросклероз. Але не тільки це: сардина входить до числа рідкісних продуктів, що містять вітамін D, який зазвичай виробляється тільки тоді, коли ми піддаємося впливу сонця. Якщо ви знайдете свіжу, насолоджуйтеся нею в запеченому або приготованому на грилі вигляді. До речі, в Португалії сардини є знаменитою національною стравою.

Батат

Фото: freepik

Солодка картопля або батат, що вирощується в Італії, має високий рівень флавоноїдів, каротиноїдів, вітаміну С і вітаміну А (або ретинолу) з комбінованою антиоксидантною дією, що робить її їжею, яка уповільнює старіння. Вживайте її, як звичайну картоплю, запечену, варену або пюре, і обов'язково їжте шкірку, яка багата на поживні речовини.

Каперси

Каперси є винятковим джерелом поліфенолів і мають антиоксидантну дію, що сповільнює процеси старіння клітин та шкіри, стимулюють мікроциркуляцію, запобігаючи появі капілярів і тяжкості в ногах, а також мають сечогінну дію, запобігаючи появі целюліту. Коротше кажучи, це косметична їжа, яку можна додавати всюди.

Крес-салат

Фото: Freepik

Багата на вітамін С і мінерали, такі як залізо, кальцій, калій, фосфор і йод, ця рослина родини хрестоцвітих, як і цвітна капуста, має очисні, травні та детоксикаційні властивості, бореться із затримкою води в організмі та є природним антибіотиком. Крес-салат, що вважається ароматною травою, слід їсти сирим, він надає особливого відтінку соусам, салатам або бутербродам.

Чорна капуста

Чорна капуста — це чудовий суперпродукт, справжня бомба антиоксидантів, бо в ній містяться флавоноїди, вітаміни А, С, К, Е і групи В, а також кальцій, корисний для кісток, цинк, що підтримує імунну систему, і залізо, яке бореться з анемією. Їжте її в салаті, наприклад, з нутом та авокадо, і ви отримаєте справжній еліксир довголіття.

Гриби

Фото: Freepik

Низькокалорійні, багаті клітковиною і поживними речовинами, такими як вітаміни групи B та мінерали, такі як фосфор, калій і мідь, гриби мають антиоксидантні та протизапальні властивості, а також підтримують імунну та серцево-судинну системи. Звільніть їх від ролі приправи до м'яса і різотто, зробивши головними героями супів та салатів.

Пшоно

Крім того, що пшоно не містить глютену і має низький глікемічний індекс, воно багате білками, амінокислотами, антиоксидантами та мінералами, такими як магній, кальцій, фосфор і залізо, які необхідні для здоров'я волосся та шкіри. Готуйте його, як рис, і насолоджуйтеся салатом із сирими овочами та зеленню.

Рукола

Фото: Freepik

Цей овоч із гострим смаком, який цінували ще стародавні римляни, низькокалорійний, має антиоксидантні, протизапальні й омолоджувальні властивості, є винятковим джерелом вітамінів та мінералів і містить еруцин, активний інгредієнт, який допомагає знизити високий кров'яний тиск. Він чудовий не тільки в салатах, а й у піцах, супах і перших стравах.

Нагадаємо, ці 8 сигналів організму, які говорять про те, що ви неправильно харчуєтеся.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.