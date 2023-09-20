8 сигналів організму, які говорять про те, що ви неправильно харчуєтеся

Кишечник є точним індикатором вашого здоров'я і того, наскільки ви вибагливі в харчуванні. Дізнайтеся, які ознаки вказують на те, що у вас проблеми з харчуванням, і ви їсте нездорову їжу.

Related video

Кишечник — більше, ніж просто частина травної системи, це показник вашого загального стану здоров'я. У нього є спосіб спілкуватися з вами, часто голосно і чітко, коли ви не годуєте його тим, що йому потрібно. Доктор Ганеш Чаудхарі, розповів про сигнали, якими наш кишечник повідомляє, коли ми їмо щось нездорове. Про це пише Onlymyhealth.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Здуття живота і гази

Фото: Freepik

Однією з найпоширеніших ознак нездорового харчування є здуття живота та підвищене газоутворення. Якщо після їжі ви відчуваєте дискомфорт, це може бути пов'язано з вживанням продуктів, які кишечнику важко перетравлювати. Це можуть бути, наприклад, ультраоброблені продукти, деякі молочні продукти або газовані напої.

За даними журналу Nutrients, дієта з високим вмістом цукру може призвести до посилення запалень у всьому організмі. Запалення, своєю чергою, зможе спровокувати низку захворювань.

Нерегулярні рухи кишечника

Ваші випорожнення можуть багато розповісти про ваш раціон. Діарея, закреп або часті зміни консистенції випорожнень можуть сигналізувати про те, що кишечнику не вдається перетравлювати їжу, яку ви їсте. Продукти, багаті на клітковину, і велика кількість води допомагають врегулювати цей процес та налагодити роботу травної системи.

Кислотний рефлюкс та печія

Фото: Freepik

Якщо ви часто відчуваєте кислотний рефлюкс або печію, це може бути пов'язано з вашим харчуванням. Гостра, жирна і кисла їжа може подразнювати стравохід, спричиняючи неприємні симптоми.

Бажання їсти певні продукти

Сильний потяг до солодкої, солоної або сильно обробленої їжі може вказувати на нездорове харчування. Такий потяг до їжі часто спричинений дисбалансом мікробіома кишківника, який з'являється за неправильного харчування.

Проблеми зі шкірою

Фото: Freepik

Проблеми зі шкірою, такі як прищі, екзема або висип, також можуть бути пов'язані з нездоровим харчуванням. Зв'язок між кишечником та шкірою добре відомий, а дієта з високим вмістом оброблених харчових продуктів і цукру може погіршити стан шкіри.

Перепади настрою і дратівливість

Можливо, ви не знали, але здоров'я кишечника тісно пов'язане з вашим настроєм. Нездорова дієта може порушити баланс корисних бактерій у кишечнику, що призводить до перепадів настрою, занепокоєння або дратівливості.

Втома та брак енергії

Фото: Freepik

Якщо ви часто відчуваєте втому та брак енергії, можливо, це пов'язано з неправильним харчуванням. Дієта з високим вмістом солодощів і оброблених харчових продуктів може призвести до енергетичних збоїв і втоми.

Збільшення ваги

Фото: Freepik

Нездорові харчові звички рано чи пізно призводять до збільшення ваги. Споживання зайвих калорій, особливо з солодких і жирних продуктів, може призвести до небажаних кілограмів.

Ваш кишківник є точним індикатором ваших харчових звичок та вподобань. Прислухаючись до сигналів, які він посилає, ви можете зробити вибір на користь більш здорового харчування. Якщо ви помітили будь-який із цих симптомів, вам слід переглянути свій раціон. Додайте в раціон цільні, необроблені продукти, а також більше фруктів та овочів, нежирне м'ясо та продукти, багаті на клітковину. Пам'ятайте, що поступові зміни в харчуванні можуть призвести до довгострокового поліпшення здоров'я кишківника і загального благополуччя.

Нагадаємо, топ-5 продуктів, які ми вважаємо корисними, але насправді це не так.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали 6 суперпродуктів, які поліпшать травлення та здоров'я кишечника.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.