Дружина Брюса Вілліса розповіла нові подробиці про боротьбу актора з деменцією

Про деменцію актора офіційно стало відомо в лютому 2023 року.

44-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг-Вілліс несамовито розчулилася новиною про погіршення здоров'я свого чоловіка, визнавши, що "важко зрозуміти", чи знає голлівудська зірка про свою хворобу. Про це вона розповіла в програмі Today.

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У лютому цього року Емма оголосила, що 68-річному акторові Брюсу Віллісу поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД) — незвична форма деменції, яка спричиняє погіршення поведінки, особистості та мовлення.

Зараз вона знову розповіла про стан його здоров'я, стримуючи сльози й обговорюючи, як впоратися з "горем і сумом", спостерігаючи, як її чоловік помирає від хвороби.

Гемінг-Вілліс також розповіла, що чудово спостерігати, як їхні дві маленькі доньки — 11-річна Мейбл і 8-річна Евелін — піклуються про батька.

"Я визнаюся, що деменція — це важко, — сказала вона в програмі. — Це важко для людини, якій поставили діагноз. Це також важко для сім'ї. І це не є винятком для Брюса, мене чи наших дівчаток. І коли кажуть, що це сімейна хвороба, це дійсно так".

Брюс Вілліс із доньками

Коли ведучі запитали, як вона пояснила його хворобу їхнім дітям, вона відповіла: "Я думаю, так було завжди... ми дуже чесна і відкрита сім'я. І найважливішим для нас було мати можливість сказати, що це за хвороба, пояснити, що це таке, тому що, коли ви знаєте, що це за хвороба з медичного погляду, все це має сенс".

На запитання, чи знає Брюс Вілліс, що з ним відбувається, Емма зробила паузу і відповіла: "Важко знати". Але, незважаючи на труднощі догляду за чоловіком, вона сказала, що отримання діагнозу зробило життя "полегшеним".

"Я думаю, це було і благословення, і прокляття. Знаєте, щоб ніби нарешті зрозуміти, що відбувається, щоб я могла прийняти те, що є. Це не робить це менш болючим, але просто прийняття й усвідомлення того, що відбувається з Брюсом, просто робить це трохи легшим. У нашому житті відбувається так багато прекрасного. Для мене просто дуже важливо відірвати погляд від горя і печалі, щоб побачити, що відбувається навколо нас".

Нагадаємо, про деменцію актора офіційно стало відомо в лютому 2023 року. Невтішними новинами поділилася його родина, а згодом Емма Гемінг-Вілліс кілька разів просила дати спокій хворому акторові.

44-річна Емма — друга дружина Вілліса. До цього він 13 років був у шлюбі з Демі Мур, з якою вони виховали трьох дітей, а нещодавно вперше стали дідусем і бабусею.

Також Фокус писав, що дочка Брюса Вілліса розповіла про ранні ознаки хвороби батька, які вона не помітила.