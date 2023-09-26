Кейт Міддлтон навчилася хитрого трюку в покійної королеви, який не освоїла Меган Маркл

Кейт Міддлтон удосконалила ту частину королівського життя, яка буде важлива для майбутнього монархії.

Принцеса Уельська освоїла один хитрий трюк покійної королеви Єлизавети, який має вирішальне значення для королівського життя і сильно відрізняється від умінь Меган Маркл. Про це сказала експертка з мови тіла Джуді Джеймс, пише The Sun.

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Кейт Міддлтон є членом королівської сім'ї вже понад 12 років, і останнім часом її впевненість у собі зросла, оскільки вона розширила свої обов'язки в новій ролі принцеси Уельської. Повернувшись після літніх канікул минулого місяця, вона взяла участь у найрізноманітніших заходах.

До їх числа входило відвідування в'язниці, участь в уроках лісу в початковій школі, відвідування молодіжної благодійної організації та відвідування військовослужбовців на авіабазі ВМФ. І, за словами експерта з мови тіла Джуді Джеймс, під час усіх цих візитів Кейт ніколи не виглядала нудьгуючою або байдужою до будь-якого зустрічного.

Кейт Міддлтон на авіабазі Фото: Getty Images

Вона пояснила: "Кейт витратила роки на вдосконалення мови тіла сталого розвитку і тепер не ризикує виглядати нудьгуючою або проявляти будь-які негативні емоції. Вона має комфортний і розслаблений вигляд, завдяки своїм навичкам, захованим у її м'язовій пам'яті, як і королева. Покійна Єлизавета || завжди вміла дарувати найсолодшу посмішку в найважчих обставинах. Було б наївно припустити, що Кейт повністю зачарована кожним аспектом кожної зустрічі і візиту, але річ у тім, що вона має такий вигляд, наче вона є, і це важлива навичка, яка могла б допомогти монархії вижити в майбутньому".

Джуді додала, що ця навичка прямо контрастує з Меган, яка завжди демонструвала інший стиль мови тіла, ніж Кейт. Вона додала: "Навряд чи "королівський" підхід Меган міг би бути більш контрастним. Приїхавши зі США і зробивши кар'єру в драмі, вона, звісно, знайшла б наших членів королівської сім'ї холодними і безпристрасними. Мова її тіла (і мова Гаррі) має тенденцію приходити короткими, інтенсивними спалахами".

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон запідозрили в копіюванні стилю Меган Маркл.