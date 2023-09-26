Анджеліна Джолі продемонструвала стильне пальто на осінь 2023 року (фото)

Анджеліна Джолі — зразок вишуканості та стилю.

48-річну американську акторку Анджеліну Джолі помітили в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Оскароносна знаменитість мала, як завжди, стильний вигляд у довгому чорному пальті з коміром, прикрашеному золотими ґудзиками. Для виходу в світ колишня дружина Бреда Пітта також обрала пару чорних туфель на високих підборах і взяла з собою велику дизайнерську сумочку кремового кольору. Джолі доповнила ансамбль сонцезахисними окулярами-авіаторами, а як аксесуари вибрала золоті сережки.

Анджеліну також помітили такою, що прибула в аеропорт Кеннеді минулого тижня в супроводі своєї молодшої доньки, 15-річної Вів'єн Джолі-Пітт, яку вона ділить з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Вів'єн — одна з шести дітей Анджеліни і Бреда, з яким вона розлучилася 2016 року після двох років шлюбу і десяти років спільного життя. Вони також є батьками 22-річного Меддокса, 19-річного Пакса, 18-річної Захари, 17-річної Шайло і брата-близнюка Вів'єн Нокса.

В останні тижні Анджеліна проводить більше часу з Вів'єн, оскільки зараз підліток працює у своєї матері асистентом у бродвейському мюзиклі.

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