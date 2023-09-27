Дієтологи назвали 7 осінніх фруктів та овочів, корисних для вашого серця

Настав сезон осінніх фруктів та овочів, вживання яких може позитивно позначитися на вашому самопочутті, зокрема, підтримати здоров'я серця.

Фрукти та овочі багаті вітамінами, мінералами, клітковиною та антиоксидантами, які можуть захистити серцево-судинну систему. "Ви справді не помилитеся з будь-якими продуктами, які ви збираєте восени, тому що всі вони мають свої переваги для здоров'я серця", — каже зареєстрована дієтологиня Діана Меса.

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Давно відомо, що найбільш корисними є сезонні овочі та фрукти. Не пропустіть шанс поповнити організм корисними нутрієнтами та подбати про своє серце. Для цього зверніть увагу на цю чудову сімку. Про це пише Verywell Health.

Гарбуз

Фото: Freepik

Гарбуз багатий на бета-каротин — пігмент, який надає їм характерного помаранчевого кольору. Бета-каротин перетворюється в організмі на вітамін А, який має антиоксидантні властивості та допомагає захистити від серцевих захворювань. Дієтологиня Тереза Джентіле каже, що свіжий або консервований гарбуз можна використовувати в тісті для млинців, хумусі, смузі або як частковий замінник картопляного пюре.

Гарбузове насіння також дуже поживне. Дослідження 2019 року показало, що олія насіння гарбуза може запобігти високому кров'яному тиску у жінок у постменопаузі. За словами дієтологині Гізер А. Ходсон, вживання цільного насіння дає додаткову користь від клітковини, яка може допомогти знизити рівень холестерину і ризик серцевих захворювань.

Гранат

Гранати, як і яблука, гранати багаті корисними для серця поліфенолами, які надають фруктам насиченого кольору, пояснила Меса. Вона сказала, що один з її улюблених осінніх рецептів — салат із граната та смаженого гарбуза. Оскільки гарбуз містить жиророзчинний бета-каротин, вона рекомендує скропити його оливковою олією перед подачею салату. "Це дійсно допоможе збільшити користь, тому що вам потрібен цей жир для поглинання бета-каротину", — каже Меса.

Яблука

Фото: Freepik

Яблука сповнені клітковини і поліфенолів — сполук, що містяться в деяких фруктах та овочах, які, як відомо, підтримують здоров'я серця.

Дослідження 2020 року, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що вживання двох яблук на день може знизити ризик серцевих захворювань у людей із підвищеним рівнем холестерину в крові.

Буряк

Буряк є хорошим джерелом нітратів і деякі дослідження показують, що буряковий сік допомагає контролювати кров'яний тиск.

За словами Меси, нітрати в буряках є тими самими сполуками, що і в переробленому м'ясі, але вони не чинять негативного впливу на ваш організм.

"Буряк дійсно багатий на нітрати, і ці нітрати допомагають розширювати кровоносні судини, що може допомогти, наприклад, спортсменам і продуктивності, а також загальному здоров'ю серця", — каже Меса.

Щоб отримати корисне для серця джерело нітратів, буряк можна додавати в смузі або смажити разом з іншими сезонними овочами.

Капуста

Капуста та інша листова зелень також містять нітрати, корисні для серця. "Високий вміст клітковини в капусті також може сприяти зниженню рівня холестерину, сприяючи здоров'ю серця. Її антиоксиданти можуть боротися з вільними радикалами, що також може захистити здоров'я серця", — зазначає Джентіле.

Журавлина

Журавлина не тільки захищає від інфекцій сечовивідних шляхів, а й також містить поліфеноли, які підтримують здоров'я серця.

За словами Джентіле, журавлина містить антиоксидант проантоціанідін, який сприяє зниженню кров'яного тиску і поліпшенню здоров'я серцево-судинної системи. Дослідження, опубліковане торік у журналі Food & Function, показало, що цілісний порошок журавлини покращує функцію судин, що також є ознакою поліпшення здоров'я серця.

Батат

Фото: freepik

Батат, як і гарбуз, є відмінним джерелом клітковини і бета-каротину, що пов'язано зі зниженням ризику серцевих захворювань та інсульту. Ходсон каже, калій, який міститься в бататі, допомагає знизити кров'яний тиск, ризик серцевих захворювань та інсульту.

"Багато сезонних осінніх продуктів багаті поживними речовинами, але, як і в будь-якому випадку, загальний вплив на ваше здоров'я залежить від того, як ви їх готуєте", — сказав Ходсон.

За її словами, скорочення споживання насичених жирів, які пов'язані з ЛПНЩ або "поганим" холестерином, важливе, коли йдеться про здоров'я серця. Тваринні жири, вершкове масло, вершки і кокосове молоко містять насичені жири.

"Маючи це на увазі, ви можете побачити, як такі страви, як запіканки з солодкої картоплі, яблучні пироги та інші страви, в яких використовується велика кількість олії, вершків або жиру, справді можуть містити насичені жири", — зазначає Ходсон. "Спробуйте запекти батат, гарбуз або брюссельську капусту з невеликою кількістю оливкової олії або олії авокадо замість використання вершкового масла".

Нагадаємо, деякі овочі можуть бути шкідливими для вас або не принести вашому організму користь, якщо вживати їх як перший прийом їжі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.