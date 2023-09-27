Наче її життя: останній саундтрек Шинейд О'Коннор завершує гостру соціальну драму ВВС (відео)

Прем’єра неопублікованої композиції Шинейд О’Коннор під назвою The Magdalene Song відбулася у понеділок, 25 вересня, під час останнього епізоду серіалу від BBC.

Пісня померлої наприкінці липня цьогоріч ірландської співачки Шинейд О'Коннор стала саундтреком до останнього епізоду мінісеріалу "Жінка у стіні" виробництва BBC. Про це повідомляє New York Post.

Композитор серіалу Девід Холмс, який продюсував музику О’Коннор перед її смертю, розповів, що співачка дозволила використати трек ще до початку зйомок, хоча за два роки до того, як вона пішла у засвіти, Шинейд висловлювалася категорично проти посмертного випуску музики.

"Шинейд дозволила використовувати трек ще до того, як почалися зйомки, і коли продюсери це почули, вони були вражені, що мають щось таке сильне. Ми всі відчували, що єдине місце, куди це може піти, — це кінець історії", — згадує Холмс.

Насправді неймовірно те, що зміст пісні Шинейд, як і сюжет серіалу, магічно поєднався із власною історією співачки. Ще у віці 15 років батьки, коли спіймали її на крадіжці, помістили О’Коннор в один із таких будинків, про які йдеться у фільмі. Вона часто говорила про своє співчуття до тих, кого ображала церква.

"Гадаю, Шинейд намагалася сказати, що, хоча вона пережила великі труднощі, це не завадило їй бути тим, ким вона хотіла бути. Вона ніколи насправді не говорила про значення своїх пісень. Вона жартувала, що часто каже людям, що її пісні про щось зовсім інше, ніж про те, про що вони гадають. Але ця… Вона й називається "Пісня Магдалини", — зауважив композитор.

"Жінка в стіні" — що відомо про серіал

Телесеріал "Жінка в стіні" від BBC оповідає історію сумнозвісних "пралень Магдалини" — християнських установ, які існували з XVIII по XX століття та ставали прихистком для незаміжніх вагітних жінок. Тужливе звучання The Magdalene Song додає атмосферності фіналу серіалу, який за жанром є не тільки соціальною драмою, а й психологічним трилером.

"Це божевілля, що остання пральня закрилася лише в 90-х. Тих дівчат катували. Я ніколи не міг зрозуміти колективне зло тих черниць", — зажурено розповів Холмс.

Головну роль у серіалі зіграла відома британська акторка Рут Вілсон.

Холмс стверджував, що під час роботи над серіалом один із продюсерів розповів, що є великим фанатом О’Коннор. Тож композитор зателефонував Шинейд, щоб розповісти про зйомки і сюжет кінофільму.

"Я сказав Шинейд, що сценарій не схожий ні на що, що хтось робив на цю тему, і в ньому була Рут Вілсон, одна з найкращих акторок у світі. Шинейд відповіла: "Я тобі вірю. Дайте їм "Пісню Магдалини", — пригадує Холмс.

Відома своїми різкими висловлюваннями проти католицької церкви, Шинейд О'Коннор погодилася на використання своєї пісні як саундтреку до серіалу, дізнавшись, що він розповідає про жорстокість церкви щодо незаміжніх вагітних жінок, яка була властива Ірландській церкві.

Холмс зауважує: йому дуже шкода, що співачка не стала свідком виходу серіалу у світ.

"Вона б пишалася. Деякі люди критикували чорний гумор у сценарії, але, зростаючи в Белфасті, я бачив чорний гумор, який люди використовують там, щоб пройти крізь страждання", — ділиться думками композитор.

Під час роботи над серіалом Холмс продюсував 11-й альбом Шинейд О’Коннора No Veteran Dies Alone, який буде випущено лише за згоди сім’ї покійної співачки.

Смерть Шинейд О’Коннор

О’Коннор знайшли мертвою у її будинку в Лондоні в липні 2023 року. Співачці було лише 56 років. І хоча Шинейд стала однією з найвідоміших ірландських співачок, життя її було наповнене стражданнями. Доля виконавиці Nothing Compares 2 U трагічна і жахлива. Усі її чотири шлюби були нещасливими, у дитинстві вона страждала від жорстокості своєї матері, а всесвітня слава не принесла їй щастя. Проте найбільше вплинула на співачку трагедія, коли її син Шейн наклав на себе руки після двох спроб піти з життя.

Поліція оголосила, що Шинейд О’Коннор була виявлена "без свідомості" у квартирі в Лондоні після того, як вони отримали телефонний дзвінок у середу, 26 липня, об 11:18 за місцевим часом, який попередив їх про надзвичайну ситуацію. Проте її смерть не розглядається як підозріла, повідомила лондонська поліція.

Нагадаємо, Шинейд О'Коннор померла 26 липня. Раніше цього місяця вона опублікувала твіт, який був сповнений скорботи за її сином Шейном.

"З моменту його смерті я жила як нічна нежить. Він був любов'ю усього мого життя, світильником моєї душі", — написала співачка.

Нагадаємо, Фокус писав, чому Шинейд О’Коннор переїхала до Лондона після смерті сина, а також про настанови, які вона дала своїм дітям, коли "вона помре".