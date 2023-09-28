Шварценеггер чесно розповів, що відчуває до колишньої дружини після розлучення

Шлюб Марії Шрайвер і Арнольда Шварценеггера вважався одним із найміцніших у Голлівуді, але все зламала невірність актора і політика.

76-річний американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який два роки тому завершив розлучення з дружиною Марією Шрайвер, що тривало понад 10 років, зізнався, що досі з великою повагою ставиться до матері своїх дітей. Про це він розповів в інтерв'ю журналу People.

Важливо Колишня дружина Арнольда Шварценеггера Марія Шрайвер налякала змінами у зовнішності

За його словами, незважаючи на те, що трапилося, у них із Марією ніколи не було ворожнечі.

"Ми ніколи не покидали [першу] главу, тому що пам'ятайте, у нас не було ворожнечі. У нас не було сварки. Це просто моя лажа, так?" — наголосив Арні. Як відомо, на розлучення подала Марія 2011 року після того, як дізналася про зв'язок чоловіка з їхньою хатньою робітницею Мілдред Баеною, яка народила сина Джозефа.

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Марія Шрайвер в оточенні синів і дочок Фото: Instagram patrickschwarzenegger

Актор також нагадав, що він, як і його колишня дружина, після розставання вирішили зосередитися на добробуті своїх чотирьох дітей.

"Вона (Марія) сказала: "Добре, ось що є", а потім вирішила розлучитися, тож це було її рішення. Але річ у тім, що ми завжди чітко давали зрозуміти, що діти не повинні через це страждати", — згадує він. У колишнього подружжя двоє синів — Патрік (30 років) і Крістофер (26 років), а також доньки Кетрін (33 роки) і Крістіна (31 рік).

Діти Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер

За словами Шварценеггера, зараз стосунки з ексдружиною чудові.

"Усе ніби ми разом, але в нас різні життя. У неї є свої речі, свої стосунки, у мене свої, але ми завжди спілкуємося про дітей, про відпочинок", — зазначив він.

У 2012 році Арнольд зустрів Гізер Мілліган. Пара познайомилася після того, як Шварценеггер переніс операцію на плечі, і хірург направив його до своєї дівчини, котра працює фізіотерапевткою.

"Після того, як моя терапія закінчилася, після того, як я закінчив фільм, я передзвонив їй і запросив її на обід, щоб сказати спасибі. А потім одне потягнуло за собою інше", — каже зірка про початок своїх нових стосунків.

Зустрічатися вони почали 2013-го, а 2015-го вперше з'явилися разом на червоній доріжці.

Арні та Гізер Мілліган разом уже 10 років Фото: Getty

"У нас так багато спільного. Наші стосунки фантастичні. Я думаю про неї дуже добре. Мені подобається, що вона працює. Вона явно незалежна. Вона просто до біса активна", — відгукується Арні про 48-річну подругу.

Раніше Фокус писав, як Марія відреагувала на новину про позашлюбну дитину свого чоловіка, і чому син актора Джозеф відмовився брати прізвище батька.