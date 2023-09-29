Необхідні кожній жінці: 9 поживних речовин для молодості та довголіття

Якщо ви хочете зберегти здоров'я, молодість та красу на довгі роки, ваш раціон має містити основні поживні речовини, які просто необхідні для кожної жінки.

З віком жінки стикаються з низкою проблем зі здоров'ям. Від менструації та вагітності до грудного вигодовування і менопаузи — їхньому організму доводиться пережити багато чого. Але існує секрет, який може допомогти жінкам пережити всі ці моменти м'якше і менш травматично — це добре збалансоване харчування. Якщо жінка споживає всі необхідні для її організму поживні речовини, то якість її життя буде набагато вищою. Про це пише Health Shots.

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Доктор Т. Раджешварі Редді назвав найважливіші поживні речовини, які жінки повинні отримувати з їжею в будь-якому віці, щоб жити довше і залишатися у формі!

Фолати

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Фолати — це поживна речовина, яка допомагає поліпшити здоров'я серця, нервової системи, усунути проблеми зі шкірою та очима, налагодити травлення, кровообіг і вироблення енергії. Під час вагітності жінкам важливо вживати фолієву кислоту, оскільки вона потенційно знижує ймовірність вроджених дефектів у дітей. Фолієву кислоту можна вживати у вигляді зелених листових овочів, бобових, круп та цитрусових. Ви також можете додати до свого раціону добавки з фолієвою кислотою, але тільки після консультації фахівця.

Кальцій

Кальцій важливий для підтримки міцних кісток і зубів. З віком, жінки піддаються підвищеному ризику остеопорозу — стану, що характеризується ламкістю та слабкістю кісток. Отже, адекватне споживання кальцію необхідне протягом усього життя жінки. Кальцій міститься в молоці, йогурті, сирі, а вегани можуть вживати рослинне молоко і листову зелень, таку як капуста та шпинат.

Вітамін D

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Вітамін D необхідний для засвоєння кальцію, імунної функції та загального стану здоров'я. Щоб отримати трохи вітаміну D, можна провести певний час під сонцем вранці, але крім цього потрібно додати до свого харчування молочні продукти та жирну рибу.

Залізо

Залізо — найважливіша поживна речовина, необхідна для підтримання хорошого здоров'я крові. Якщо людина страждає на дефіцит заліза, вона відчуває постійну втому і слабкість. Експерти радять приймати залізо з продуктами, багатими на вітамін С, для швидшого засвоєння й кращого травлення. Включайте до свого раціону нежирне червоне м'ясо, птицю, рибу та боби.

Омега-3

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Жирні кислоти омега-3 мають вирішальне значення для підтримання гарного здоров'я серця і зниження ризику серцево-судинних захворювань, основної причини смертності серед жінок. Омега-3 можна отримати з авокадо, волоських горіхів, насіння чіа та оливкової олії.

Білок

Білок є основним будівельним компонентом та необхідний для м'язової маси, відновлення тканин та імунітету. Жінкам різного віку потрібне адекватне споживання білка для підтримки загального стану здоров'я. Серед продуктів, багатих на білок — нежирне м'ясо, птиця, риба, яйця, молочні продукти, сочевиця і тофу. Різноманітні продукти, багаті на білок, забезпечують збалансоване споживання ключових амінокислот.

Вітамін С

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Вітамін С — потужний антиоксидант, який відіграє низку важливих ролей у жіночому здоров'ї. Він сприяє синтезу колагену, який необхідний для здоров'я шкіри і загоєння ран. Крім того, вітамін С допомагає краще засвоюватися залізу, що робить його особливо корисним для жінок, які страждають на залізодефіцитну анемію. Вітамін С міститься у великих кількостях у цитрусових, полуниці, болгарському перці та броколі.

Клітковина

Клітковина корисна для жінок різного віку, оскільки вона сприяє нормалізації ваги, допомагає травленню і знижує ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця і діабет 2 типу. Цільнозернові продукти, фрукти, овочі, бобові та горіхи багаті на клітковину, тому обов'язково включайте ці продукти у свій раціон.

Калій

Калій — це електроліт, який необхідний для регуляції артеріального тиску, а також для здорового функціонування м'язів і нервів. Адекватне споживання калію допомагає знизити ризик гіпертонії та інсульту. Велика кількість калію міститься в бананах, апельсинах, картоплі, шпинаті та квасолі. Для оптимального контролю артеріального тиску, важливо збалансувати споживання калію і натрію.

Переконайтеся, що ваше харчування містить усі ці поживні речовини, щоб завжди бути здоровою, молодою і красивою.

Нагадаємо, ці 12 продуктів уповільнюють старіння і дають змогу прожити довге і здорове життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.