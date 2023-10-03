Кейт Міддлтон вдруге за тиждень з'явилася в одному вбранні (фото)

Раніше принцеса Уельська не носила костюми в смужку, але тепер, схоже, вона звернула на них увагу.

Принц Вільям і принцеса Кейт відвідали столицю Уельсу Кардіфф, щоб разом із місцевими жителями відсвяткувати початок Місяця афро-американської історії та відзначити 75-річчя прибуття до Великої Британії лайнера HMT Empire Windrush із переселенцями з британських колоній на Карибських островах, які припливли в пошуках кращого життя, пише Hello.

Важливо Сім наймиліших моментів між Кейт Міддлтон і принцом Джорджем

Кейт вибрала для поїздки темно-синій костюм у смужку і з золотими ґудзиками від преміального британського бренду Holland Cooper. У ньому ж вона кількома днями раніше була на зустрічі з гендиректором Apple, американським бізнесменом Тімом Куком. Образ вона доповнила білою блузою і синіми замшевими туфлями-човниками.

Під час свого візиту пара відвідала павільйон Грейндж, де поспілкувалася з групою літніх чоловіків і жінок. Члени королівської сім'ї були представлені членам організації Windrush Cymru Elders, Black History Cymru 365 і Молодіжного форуму етнічних меншин Уельсу, які регулярно зустрічаються в Grange Pavilion, громадському центрі. Раніше це був порожній павільйон для гри в боулінг.

Кейт мала стильний вигляд у темному костюмі в смужку Фото: Getty

Простір пропонує громадське кафе, можливості працевлаштування та навчання для тих, хто цього потребує.

Вільям і Кейт поговорили з членами Windrush Cymru Elders, групи, створеної 2017 року, метою якої є сприяння розумінню проблем і потреб старійшин етнічних меншин, а також вшанування внеску покоління Віндраш.

Крім усього іншого високопоставлені гості пограли в теніс.

Після Грейнджа подружжя вирушило в середню школу Фіцалан Діти, розмахуючи валлійськими прапорами, були раді побачити принца і принцесу особисто.

Вільям і Кейт поговорили з групою шестикласників, які працюють над отриманням рівня A, а також над професійними дослідженнями, такими як природознавство, технологія і спорт.

Раніше Фокус писав, які пальта вибирає на осінь Кейт Міддлтон.