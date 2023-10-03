Бейонсе 56 разів виходила на сцену в капелюхах від українського дизайнера Руслана Багінського

Для шоу співачки Бейонсе український дизайнер створив три капелюхи з широкими полями червоного, сріблястого і чорного кольорів.

Американська співачка і авторка пісень Бейонсе завершила свій світовий тур Renaissance World Tour, який був оголошений 1 лютого 2023 року на підтримку її сьомого студійного альбому Renaissance. Щоб підкреслити свої сценічні образи співачка обрала капелюхи від українського бренду Ruslan Baginskiy. Дизайнер Руслан Багінський на своїй сторінці в Instagram поділився відео, в якому показав усі образи Бейонсе у капелюсі свого бренду.

Для шоу співачки дизайнер створив три капелюхи з широкими полями червоного, сріблястого і чорного кольорів, які доповнили її неймовірно ефектий образ. У результаті Бейонсе виходила в них на сцену 56 разів.

"56 разів ми бачили нашу мрію на сцені. Я неймовірно пишаюся бути частиною всього цього. Це була пригода! Дякую неймовірній команді, яка допомогла цьому відбутися. Буду пам’ятати це завжди", — написав Руслан Багінський.

Що відомо про Руслана Багінського

Багінський Руслан Володиімирович – український дизайнер головних уборів та аксесуарів. Засновник бренду Ruslan Baginskiy. Народився 5 вересня 1989 року у Львові. У 20 років почав працювати стилістом. Перші головні убори почав виготовляти для зйомок у 2011-му році[. Захопившись цим ремеслом та бажаючи почати власну справу, почав самостійно вивчати принципи створення капелюхів та аксесуарів.

У 2016 переїхав до Києва, де відкрив власний шоурум. Цього ж року на Багінського звернули увагу такі видання як Harper’s Bazaar UA, Elle UA, L’Officiel Homme UA та Harper’s Bazaar, де вийшли інтерв’ю з дизайнером та зйомки з його аксесуарами.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл привітала Бейонсе з днем народження. 53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл публічно привітала американську співачку Бейонсе із 42-м днем народження, який вона відзначила 4 вересня.