Привіт від літа: 3 поради, які допоможуть позбутися пігментних плям на обличчі

Якщо до веснянок на обличчі жінки ставляться ще більш-менш прихильно, вважаючи їх "поцілунком сонця", то поява пігментних плям аж ніяк не прикрашає. Спеціально для Фокуса косметологиня Анна Круглик розповідає, чому з’являється гіперпігментація та яким чином її можна позбутися.

Гіперпігментація – це частіше косметичний дефект, проте в деяких випадках, вона може бут проявом меланоми, тому, якщо ви вирішили позбутися пігментних плям, краще це робити під наглядом спеціаліста. Косметологиня з медичною освітою Анна Круглик розповіла Фокусу про те, як підготувати шкіру та за допомогою яких процедур можна позбутися гіперпігментації шкіри.

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Гіперпігментація – це поява на шкірі темних плям, викликана надлишковим накопиченням меланіну. Меланін – це речовина, яка надає колір шкірі, волосам та очам. Коли він утворюється в надлишку, у певних ділянках шкіри виникають гіперпігментовані плями.

Фото: Freepik

"Меланоцити – це клітини шкіри, відповідальні за утворення меланіну. Коли шкіра піддається впливу таких факторів, як: ультрафіолет, запалення, гормональні зміни, меланоцити можуть почати утворювати меланін у великій кількості, що призводить до гіперпігментації", — пояснює косметологиня.

Не помітити появу пігментних плям важко, особливо, якщо ви володарка білої шкіри та не маєте веснянок на обличчі. Саме тому, при появі гіперпігментації, жінка намагається якомога швидше позбутися від неї. Не варто намагатися самостійно вирішити цю проблему адже часто вона потребує комплексного підходу, тому краще звернутися до спеціаліста. Для вибору методу корекції гіперпігментації, косметолог насамперед має визначити тип порушення пігментації та її глибину залягання.

Анна Круглик наголошує, що для того, щоб досягти тривалих результатів та уникнути побічних ефектів від лікування, дуже важливо підготувати шкіру. Для цього потрібно виконати кілька умов.

Домашній догляд

Фото: Freepik

"В домашньому догляді потрібно використовувати заспокоюючі, протизапальні та антиоксидантні косметичні засоби, які містять у своєму складі ресвератрол, екстракт зеленого чаю або алое", — радить косметологиня.

Відновити мікробом шкіри

"Відновити зволоження та здоровий мікробіом шкіри допоможуть засоби, які містять про- та пребіотики, транексамову кислоту, гіалуронову кислоту", — наголошує Анна Круглик.

SPF захист

Фото: Freepik

Якщо ваша шкіра схильна до гіперпігментації або ви вже стикалися з такою проблемою раніше, варто подбати про якісний захист від сонця. Потрібно обовʼязково використовувати крем з SPF захистом та уникати перебування на відкритому сонці під час його максимальної активності.

Як швидко позбутися?

Часто ми прагнемо отримати результати від косметичних засобів або процедур тут і зараз, проте боротьба із гіперпігментацією потребує доволі тривалого часу.

"Вже через 8-10 тижнів проведення професійних процедур, направлених на видалення пігменту, буде видимий результат. При поверхневому заляганні гіперпігментації призначаються процедури хімічного пілінгу або дермабразії. При глибокому заляганні пігменту рекомендується лазерна терапія", — зазначає Анна Круглик.

Пігментація під час вагітності

Фото: Freepik

Кожна друга жінка під час вагітності стикається із появою пігментних плям на обличчі. Частіше це буває, якщо у вас є схильність до гіперпігментації, проте це може проявитися вперше саме під час вагітності через зміну гормонального фону.

"Гіперпігментацію, яка виникла на фоні вагітності, не рекомендується лікувати до тих пір, поки є активна лактація. Після відновлення гормонального фону, пігментація скоріш за все пройде сама. В цьому випадку, використовуйте в домашньому догляді косметичні засоби, які відновлюють мікробіом, їх дія буде направлена на зволоження шкіри на протизапальну дію. Цього буде достатньо", — радить косметологиня.

Якщо пігментні плями не зникли після завершення грудного вигодовування та нормалізації гормонального фону, варто звернутися до косметолога, щоб виявити причину та спланувати подальші дії, щодо усунення цієї проблеми.

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