У соцмережах з'явилося відео юного Деніела Редкліффа до його ролі Гаррі Поттера

Маленький Редкліфф брав участь у дитячому шоу Live & Kicking, яке відзначило 30-річчя.

Популярне ранкове дитяче шоу BBC Live & Kicking відзначає 30-річчя від дня свого першого ефіру. І тому творці поділилися нарізкою BBC поділилася добіркою кліпів. І серед інших знаменитостей глядачі впізнали юного Деніела Редкліффа до того, як він прославився, зігравши чарівника у фільмах про Гаррі Поттера. Зараз, до слова, збираються знімати серіал про маленького чарівника. Про це пише Daily Mail.

На піку популярності у шоу було 2,5 мільйона глядачів, і в ньому брали участь десятки гучних імен.

Так, Деніел Редкліфф у смугастому светрі та без окулярів ставить під час шоу запитання відомим у 1990-х комікам — братам Чакл: запитує, чим би вони зайнялися, якби не стали виступати на сцені. Ті відповідають, що футболістами. У кліпі також показані учасниці Spice Girls Вікторія Бекхем, Емма Бантон, Джері Голівелл, Мел Бі і Мел Сі, коли вони були на піку своєї слави.

Шоу за участю Деніела Редкліффа

Деніел Редкліфф з'явився на шоу 1998 року, за два роки до того, як прославився роллю Гаррі Поттера в першому з восьми фільмів.

У 1999 році він знімався в телефільмі BBC "Девід Копперфілд". Того ж року Деніел пройшов кінопроби на роль Гаррі Джеймса Поттера у фільмі режисера Кріса Коламбуса "Гаррі Поттер і філософський камінь". Зйомки почалися 2000 року, а прем'єра відбулася 2001 року, зібравши в прокаті мільярд доларів. Ну а до Деніела Редкліффа прийшла світова слава.

Ведучими Live and Kicking були Енді Пітерс, Зої Болл, Джон Барроумен і багато інших.

Формат шоу включав сегмент Hot Seat, який давав змогу глядачам або іншим дітям телефоном ставити запитання знаменитим гостям.

У різний час у шоу брали участь такі зірки, як гурти Take That, All Saints, Джарвіс Кокер, колишній фронтмен британського гурту Pulp, поп-виконавці та зірки спорту.

Після ведучі шоу говорили, що шоу було катастрофою з редакційного погляду. "Це була нісенітниця. Ми робили речі, які не були ні розумними, ні смішними, і думали, що вони веселі, але це не так", — зізнавалися ведучі.

Нагадаємо, Деніел Редкліфф уже став батьком і навіть вийшов зі своїм сином на страйк акторів у США.