Джулія Ормонд подала в суд на Гарві Вайнштейна за побиття і сексуальне насильство, — ЗМІ

За інформацією журналістів, актриса Джулія Ормонд також подає позов до суду проти компанії Miramax і голлівудського агентства талантів.

Британська акторка Джулія Ормонд подала позов до суду проти опального колишнього кінопродюсера Гарві Вайнштейна за побиття і сексуальне насильство, яке сталося, за її словами, 1995 року, повідомляє CNN.

За інформацією журналістів, Ормонд також подає до суду на компанію Miramax, яка колись належала Вайнштейну, а також на компанію Walt Disney, що придбала Miramax 1993 року, а також на голлівудську агенцію талантів CAA (Creative Artists Agency), що представляла інтереси акторки, за недбалість і порушення довіри.

У скарзі Ормонд стверджує, що в грудні 1995 року вона і Вайнштейн мали провести ділову вечерю, щоб обговорити проект. Однак на вечері Вайнштейн "відмовився обговорювати ділові питання", заявивши, що "буде обговорювати проєкт тільки у квартирі, яку Miramax надала Ормонд у межах їхніх прав". Опинившись у квартирі, Вайнштейн "роздягнувся догола і змусив її зайнятися з ним оральним сексом".

"Гарві Вайнштейн категорично заперечує звинувачення, висунуті проти нього Джулією Ормонд, і готовий люто захищатися. Це ще один приклад скарги, поданої проти пана Вайнштейна після десятиліть, і він упевнений, що докази не підтвердять твердження пані Ормонд", — заявив виданню представник Вайнштейна.

За інформацією видання, у скарзі також стверджується, що Miramax або Disney могли "належним чином контролювати Вайнштейна і не утримувати його, знаючи, що він становить небезпеку для жінок, з якими він стикається по роботі".

Що відомо про актрису Джулію Ормонд

Джулія Ормонд — британська акторка французького походження, найвідоміша своїми ролями у фільмах "Легенди осені" 1994 року і "Сабріна" рік потому. У 2010 році вона отримала премію "Еммі" як найкраща актриса другого плану в міні-серіалі або антології за роль у серіалі HBO "Темпл Грандін".

Що відомо про звинувачення кінопродюсера Вайнштейна

Раніше цього року Вайнштейна засудили до 16 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, винним у яких його визнали 2022 року.

Вайнштейн не визнав себе винним за всіма сімома висунутими йому звинуваченнями на суді в Лос-Анджелесі. Його визнали винним за трьома із семи обвинувачень.

Раніше повідомлялося, що Гарві Вайнштейна визнано винним у ще одному зґвалтуванні. Продюсера, який відбуває термін у 23 роки за кількома епізодами сексуального насильства, визнано винним у ще одній такій справі.

Крім цього, польська модель звинуватила Гарві Вайнштейна у зґвалтуванні. За словами дівчини, пережите насильство позначилося на її подальшому житті.