Макс Барських приєднався до журі "Голосу країни" (фото)

Барських та Дорофєєва у серпні 2023 випустили спільну пісню "Ритми", а тепер обиратимуть переможців батлів пісенного конкурсу.

Співак Макс Барських допомагатиме Наді Дорофєєвій обирати переможців "вокальних батлів" музичного конкурсу "Голос країни", який знімають цього року у Варшаві. Про це повідомляється на сторінці шоу в Instagram.

"Моїм радником став Макс Барських. Це артист, який має більше 3 мільярдів прослуховувань. Він підкорив мільйони сердець українців та європейців. Я дуже сильно чекала його та мріяла, аби він побачив те, що відбувається на сцені "Голосу країни" не по телевізору, а наживо", — зазначила Дорофєєва, сподіваючись, що її команда вразить уродженця Херсона.

Новий епізод шоу розпочнеться з пісні Барських "Зорепад", яка увійшла до однойменного першого україномовного альбому артиста, який він представив у вересні 2023 року.

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Макс Барських та Надя Дорофєєва

Тим часом радником Артема Пивоварова стане співачка KOLA, яка сама раніше брала участь у пісенному шоу.

Окрім Дорофєєвої та Пивоварова, зірковими тренерами нового сезону "Голосу країни" стали Юлія Саніна та Іван Клименко.

Голос країни

Нагадаємо, Макс Барських та Надя Дорофєєва випустили спільну пісню "Ритми" та представили кліп до неї.

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