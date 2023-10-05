Роберт Де Ніро став героєм нової обкладинки журналу M Le Magazine du Monde (фото)

У свої 80 років легендарний актор Роберт Де Ніро, схоже, переміг меланхолію.

Американський актор, режисер і продюсер в одній особі Роберт Де Ніро з'явився на обкладинці журналу M Le Magazine du Monde, повідомляє видання на своїй сторінці в Instagram.

Серйозний, цілеспрямований і задумливий Роберт Де Ніро позував фотографу Роббі Фіммано. Навіть не позував, а жив у кадрі, як зазвичай проживає життя інших людей на зйомках у фільмах.

Журнал M Le du Monde буде доступний завтра, 6 жовтня. У свої 80 років легендарний актор, схоже, переміг меланхолію.

"У травні під час презентації в Каннах нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця" Роберт Де Ніро знав, що ця поїздка на Круазетті може стати його останньою... Почуття вишуканості далеко не тішить його, але ставить під сумнів передачу та близькість батька, художника, що помер 1993 року, пам'ять про якого він продовжує жити", — так видання підписало пост із фотографією обкладинки журналу.

Підписники почали коментувати анонс нового номера:

"Яка неймовірна людина!"

"Він виглядає точно, як Джиммі Пейдж на цій фотографії!"

"Красива фотографія цього сильного актора".

Нагадаємо, Роберт Де Ніро і Тіффані Чен вийшли на прогулянку з новонародженою донькою, яка стала сьомою дитиною голлівудського актора.

Також Фокус писав про раптову смерть онука Роберта Де Ніро влітку 2023 року.