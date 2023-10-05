Дженніфер Лопес продемонструвала осінній бежевий образ 2023 (фото)

Знаменитість доповнила лук для шопінгу сумочкою Hermès.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала образ для осені 2023 року у світлих тонах. Про це пише Daily Mail.

Дружина оскароносного Бена Аффлека змоделювала приталену бежеву водолазку, заправлену в фактурні штани кремового відтінку, під час прогулянки в Лос-Анджелесі.

Штани мали широкий силует і кишені-карго. Зірка сцени одягла їх із масивними замшевими черевиками того ж відтінку, що й її кофтинка.

Важливо Дженніфер Лопес вийшла у світ у приголомшливій квітковій сукні

Зірка фільму "Моє піратське весілля" прикрила очі стильними темними окулярами.

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Дженніфер Лопес

Джей Ло носила на руці велику коричневу сумку Hermès, коли вирушила за покупками наодинці. Мама двох дітей також одягла лаконічні золоті сережки-кільця та зібрала волосся в тугий пучок.

Дженніфер Лопес

Протягом усього літа 2023 Дженніфер Лопес була помічена за покупками меблів та інших товарів для нового особняка, який вони з Беном Аффлеком придбали.

Після тривалого періоду пошуку ідеального будинку зіркова пара придбала нерухомість у Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек вирушили на ринок.

Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес на модному показі в напівпрозорій сукні.