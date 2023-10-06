Моніка Беллуччі показала яскравий тренч на осінь 2023 (фото)

Зірка екрану демонструє, як класичний осінній образ з тренчем зробити небанальним.

59-річна італійська акторка та модель Моніка Беллуччі показала яскравий тренч на осінь 2023 року. Знімками колишня дружина Венсана Касселя ділиться у своєму Instagram.

Мама двох дітей знялася для журналу ICON Magazine.

"Cover Story", — лаконічно підписала кадри зірка фільму "Малена".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Моніка приміряла яскравий червоний глянцевий тренч. Своє темне волосся вона заховала за верхнім одягом, додавши до луку кілька лаконічних прикрас від Cartier.

На обличчі італійської знаменитості був вечірній макіяж.

Моніка Беллуччі

"Чудове пальто", "Красуня", "Вона назавжди красуня", — реагують на нову зйомку Беллуччі її прихильники.

Моніка Беллуччі

Акторка виховує двох доньок від шлюбу з Венсаном Касселем — Діву та Леоні. Старша спадкоємиця зірки активно будує карʼєру у модельній сфері. А меншу зіркові батьки практично не показують публіці, зберігаючи її приватність.

Наразі Беллуччі зустрічається з режисером Тімом Бертоном, з яким акторку кілька разів помічали на побаченнях.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі висловилася про свій роман з Тімом Бертоном.

Також Фокус писав про чорно-білу стильну зйомку Моніки Беллуччі для глянцю.