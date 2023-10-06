П'ять знаменитих пар, які познайомилися і закрутили роман на знімальному майданчику

Під час роботи в Голлівуді деякі зірки знайшли своє кохання.

Одна справа екранні романи, а зовсім інша, коли актори закохуються в житті. Деякі зірки кіно і телебачення познайомилися зі своїми майбутніми партнерами під час роботи в Голлівуді, для цих пар декорації були місцем, де вони знайшли своє кохання, пише MX Investing.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

З усіх зіркових пар Голлівуду мало хто сяяв так яскраво, як Бред Пітт і Анджеліна Джолі. І лише у небагатьох є історія кохання, настільки відома, як у цих двох. Пітт і Джолі познайомилися на зйомках трилера "Містер і місіс Сміт".

Вони не тільки кохали одне одного на екрані, а й запалили роман на знімальному майданчику. Пітт пішов від актриси Дженніфер Еністон заради Джолі. Вони прожили в шлюбі 12 років і зі скандалами розлучилися.

Міла Куніс та Ештон Катчер

Ще одна популярна голлівудська пара — Міла Куніс та Ештон Катчер. Дві зірки зустрілися на зйомках свого популярного ситкому "Ревучі сімдесяті", хоча іскри полетіли не одразу, бо Куніс було чотирнадцять, а Катчеру двадцять. Катчер і Куніс пройшли шлях від колег по шоу Fox до чоловіка і дружини, одружившись 2015 року. Зараз у пари двоє дітей, Дмитро і Вятт.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон

"Голос" швидко став одним із найпопулярніших реаліті-шоу на телебаченні. У конкурсі вокалістів беруть участь зірки-початківці, які сподіваються привернути увагу знаменитого судді, який допоможе їм просунутися в конкурсі.

Двома з цих знаменитих суддів були співачка Гвен Стефані та Блейк Шелтон, які зустрілися на зйомках шоу NBC 2015 року. Вони одразу знайшли спільну мову і почали зустрічатися. У 2020 році Стефані та Шелтон заручилися.

Деніел Крейг і Рейчел Вайс

Деніел Крейг і Рейчел Вайс одружені вже понад десять років. Британська пара була близькими друзями до того, як пов'язала себе узами шлюбу 2011 року. Вони зустрілися на зйомках вистави Les Grandes Horizontales. Хоча Деніел і Рейчел не почали зустрічатися одразу 1994 року, зрештою вони знову зійшлися в грудні 2010 року.

Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем

Коли Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем зустрілися на зйомках іспаномовного фільму "Хамон Хамон", в обох акторів ще не було великого успіху. Обидва вважалися "висхідними зірками" у світі Голлівуду, і успіх Джеймона Хамона безумовно сприяв їхній кар'єрі та зробив їх суперзірками, якими вони є сьогодні.

Вони почали зустрічатися 2010 року і того ж року офіційно з'явилися як пара на церемонії вручення нагород Goya Awards.

Нагадаємо, Фокус писав про історію кохання Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, які остаточно закінчили шлюборозлучний процес тільки влітку 2023 року.