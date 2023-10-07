Каньє Вест та Бʼянка Цензорі офіційно одружилися: деталі

Лише за місяць після офіційного розлучення з Кім Кардашʼян музикант уклав новий шлюб. Це сталося у грудні 2022 року.

46-річний американський репер Каньє Вест та Бʼянка Цензорі, 28, офіційно одружилися. Про це повідомляє Daily Mail.

Після майже року циркулювання чуток навколо їхнього ймовірного шлюбу стало відомо, що пара справді офіційно уклала союз.

Вест та Цензорі одружилися за ліцензією на "конфіденційний шлюб" у Каліфорнії, тому це не було оприлюднено.

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Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

У мережі припускали, що 46-річний репер і 28-річна співробітниця його компанії "Yeezy" одружилися на церемонії, яка не мала юридичної сили, оскільки, здавалося б, не було жодних доказів союзу, і повідомлялося, що раніше цього року вони провели приватну церемонію в Беверлі-Гіллз.

Проте Daily Mail отримали офіційний документ, у якому зазначено, що дата їхнього одруження – 20 грудня 2022 року – лише через місяць після того, як він завершив розлучення з Кім Кардашʼян, від якої виховує чотирьох дітей.

Бʼянка Цензорі

Згідно з ліцензією на шлюб, епатажна пара одружилася в Пало-Альто, Каліфорнія, відомому як Силіконова долина. Вони вибрали таємне місце для особливої події.

Документ було подано під їхніми повними іменами Б’янка Цензорі та просто "Є" для репера, який юридично змінив своє ім’я з Каньє Омарі Вест у жовтні 2021 року.

Пару одружив каліфорнійський чиновник Джеймс Мейфілд.

Каньє Вест та Кім Кардашʼян Фото: Getty Images

Нагадаємо, Каньє Вест вимагає в нової дружини жити за особливими правилами.

Також Фокус писав про реакцію італійської влади на епатажні образи Каньє Веста та Бʼянки Цензорі.