Розлучилися вісім років тому: репер Дрейк написав пісню про поганий секс із Ріанною

Дрейк розкритикував співачку у своїй новій пісні Fear of Heights.

Відомий репер Дрейк, який колись розповідав, що був закоханий у Ріанну, через вісім років після розставання написав про неї пісню. З невтішними відгуками про секс із нею. Ріанна, як відомо, зараз зустрічається з ASAP Rocky і нещодавно народила другу дитину. Про це пише USmagazine.

36-річний Дрейк розкритикував 35-річну Ріанну і батька двох її дітей, ASAP Rocky, у пісні Fear of Heights з нового альбому For All The Dogs, випущеного в п'ятницю, 6 жовтня.

У пісні Дрейк спочатку запитує: "Чому вони говорять так, ніби я все ще одержимий тобою?", потім повідомляє, що це не так, а потім співає, що "секс із тобою був середнім".

Дрейк

Про ASAP Rocky, з яким зараз зустрічається Ріанна, там теж є кілька рядків. Дрейк натякає на їхні проблеми у стосунках, заявляє, що він "не може її залишити", а потім критикує його музику.

Той самий трек Дрейка

Це перший раз, коли Дрейк взагалі згадав свій роман зі співачкою. Вони розлучилися вісім років тому і ніколи не афішували своїх стосунків.

У 2018 році Ріанна розповіла Vogue, що у них з Дрейком "зараз немає дружби, але ми і не вороги. Що є, те є".

Вона також розповіла про те, як Дрейк несподівано з'явився на MTV VMA 2016 року, щоб вручити їй премію Video Vanguard Award.

"Нам подобається музика, стиль якої може змінюватися від альбому до альбому. Нам подобаються кліпи, які з року в рік змінюють своє художнє бачення. Але найбільше ми любимо жінку, яка не змінилася з першого дня. Я закохався в неї з 22 років. Вона одна з моїх найкращих подруг у світі", — сказав Дрейк зі сцени. Утім, сама Ріанна залишилася не надто задоволена таким бурхливим проявом почуттів і навіть сказала, що чекала на промову колишнього "зі страхом".

Раніше він жодного разу не коментував стосунків зі співачкою. Але незабаром після цього інтерв'ю Vogue Дрейк відписався від Ріанни в Instagram.

У 2012 році співачка почала зустрічатися з ASAP Rocky, оголосила про свою першу вагітність у січні 2022 року. У травні у пари народився хлопчик.

Ріанна та ASAP Rocky Фото: Getty Images

На "Супербоулі 2023" вона просто зі сцени повідомила, що вагітна вдруге.

У серпні Ріанна народила другого сина. Малюка назвали Ріот Роуз і співачка тільки нещодавно показала його перші фото.