Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розповів, як зміг схуднути за літо на 15 кілограм

За словами Михайла Ясинського, він перейшов на інтервальне голодування, відмовився від цукру, мучного та алкоголю.

Знаменитий український продюсер, засновник Secret Service Entertainment Agency музичний експерт Михайло Ясинський похизувався новою фізичною формою. У Facebook він розповів шанувальникам, що за літо схуд на 15 кг і показав своє нове фото.

"Трохи новин. Скинув 15 кг вісциляру, підстриг вуса, закрив офіс на Жилянській. Зайве — непотрібне. Непотрібне — зайве. Планував на цей момент відкрити плани на майбутнє, але Всесвіт усмішкою нагадує, що краще відкривати вже трохи більше, ніж плани", — підписав знімок Ясинський.

Допитливі фани поцікавилися у продюсера, як йому вдалося позбутися зайвих кілограмів. За словами Ясинського, він перейшов на інтервальне голодування, почав правильно харчуватися і займатися спортом.

"Інтервальне харчування, без цукру, мучного, алкоголю, жирного, багато білку, сон не пізніше 24, краще до 23, не менше 8 годин спати, 1 година швидкої ходьби на день, 3 рази на тиждень зал", — поділився Ясинський.

Фото: instagram.com/mikeyasinsky

Підписники під його дописом залишили такі коментарі:

"Ти прекрасний! А тепер іще і стрункий";

"Михайло, гарно виглядаєте! Творчих злетів у Вашому житті!";

"Правило мандрів — якщо щось зкинув — звільнив місце для нового";

"То не вісцерал, то вуса такі важкі були..))";

"Вісциляр – це якийсь наркотичний засіб?".

Нагадаємо, учений назвав 3 прості способи прискорити метаболізм. Через те, як відбувається обмін речовин в організмі людини, залежить те, чи перетвориться споживана їжа на приплив енергії та сил, чи стане причиною появи зайвих кілограмів.