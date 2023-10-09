"Усе сире, у багні": Віталій Козловський опублікував відео з побратимами на передовій (відео)

За словами Віталія Козловського, дощ на фронті має свої переваги, адже ворог у негоду не запускає свої безпілотники.

Український співак Віталій Козловський, який у складі четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" захищає Україну, показав, як проходить його служба на передовій. Він в соціальній мережі Instagram опублікував на сторінці в Instagram опублікував ролик, в якому стоїть у багнюці під дощем.

За його словами, дощ на фронті має свої переваги, адже ворог у негоду не запускає свої безпілотники, тому для військових це добре.

"Знаєте, що на передовій одночасно і добре і погано? Дощ. З одного боку — усе сире, у багні й бліндаж заливає. З іншого — це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Бо в дощ ворог не підіймає свої безпілотники й можна їхати у відносній безпеці. На відео ми сміємося і жартуємо, бо до того я сказав, що буду піснями викликати дощ. Як бачите, подіяло. Дуже поважаю та люблю цих Людей!" — зазначив артист.

Шанувальники та друзі Козловського під відео Козловського залишають коментарі, в яких підтримують співака і його побратимів:

"Завжди знала, що Ви справжній чоловік! Не ховаєтесь за кордонами, а пішли виконувати свій громадянський обов'язок. Честь і хвала, бо війна не десь там… Вона по всій Україні. Божого захисту і подяка, що тримаєте над нами небо!";

"Нам дома холодно, а тут —це жах. Мені завжди так шкода хлопців, що мерзнуть, всі мокрі, чи комахи… я не уявляю… тримайтесь!"

"Бережіть себе, Хлопці!";

"Бережіть себе!!! Дякую вам за захист!!! Люблю тебе!!!";

"А небо плаче грозами, грозами, грозами. Вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Бережіть себе";

"Тільки нехай всяка простуда вас обминає, щоб ви були здорові";

"Нехай Господь вас береже, хлопці!";

"Вже не напишуть "добродії", що вимитий, з чистенькими ручками, у випрасованому одязі…

Ось таке воно життя на передовій… Дякуємо вам, рідненькі, і бережи вас Боже!!!".

Нагадаємо, Віталій Козловський показав бліндаж і розповів про службу в ЗСУ. Віталік поскаржився, що мучиться від алергії, але захопився красивим світанком і тихим ранком без вибухів.