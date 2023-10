Джулія Фокс розповіла, як Каньє Вест переслідував її

Роман моделі та репера був недовгим, але яскравим.

33-річна італійська актриса і модель Джулія Фокс — одна з колишніх дівчат американського репера Каньє Веста. Пара зустрічалася недовго, проте заповзятлива дівчина зуміла отримати з цих стосунків велику вигоду. Вона стала впізнаваною, активно просуває себе, а ще написала книгу мемуарів "Down The Drain", де, серед іншого, не оминула стороною і короткий роман, пише Page Six.

За словами Джулії, з Каньє вона вперше зустрілася в жовтні 2021 року. Авторка пише про те, як 46-річний музикант романтично переслідував її за допомогою текстових повідомлень і "десятків телефонних дзвінків", перш ніж запропонувати їй приєднатися до нього на новорічній вечірці в Маямі.

Фокс стверджувала, що спочатку вона відхилила пропозицію, але передумала, коли Каньє, з яким вона зустрічалася протягом одного місяця на початку 2022 року, пообіцяв відвезти її на захід на приватному літаку. Під час зустрічі в клубі Каньє міцно обійняв її, коли вона поцілувала його в шию.

Джулія Фокс і Каньє Вест привертали до себе увагу, де б вони не з'являлися Фото: Instagram daniellelevitt

Усе набуло несподіваного оберту, коли репер вивів її на парковку і розстебнув блискавку на штанах, щоб помочитися.

"Артист починає писати на стіну, і я швидко стрибаю перед ним. Щойно він знову застібає блискавку на штанях, він обіймає мене і притягує ближче, пристрасно цілуючи", — згадує Джулія, додаючи, що вона кричала на перехожих, щоб вони нічого не фотографували.

Модель також написала, що пара тусувалася в номері готелю, коли репер запропонував заплатити за збільшення її грудей, однак вона відхилила цю пропозицію.

В інтерв'ю The Guardian Фокс зізналася, що її "використовували як пішака в цьому великому плані помститися колишній дружині Каньє", Кім Кардаш'ян.

"Це принизливо. Це дійсно л**нове становище".

У бесіді з іншим виданням Фокс додала, що Каньє "налаштував" її проти Кім, оскільки розкол знаменитої пари на той час був брудним. Вест почав використовувати соціальні мережі, щоб переслідувати Кім і розголошувати її особисте життя. Акторка додала, що "дійсно розуміла його на інтуїтивному рівні" і вірила, що їхня пара "може бути чимось реальним", Джулія сказала, що Каньє зрештою не ставився до неї так, як вона очікувала.

"Я просто відчувала себе його маленькою маріонеткою", — додала вона.

Модель не виключає, що через стосунки з Каньє, який оскандалився антисемітськими заявами, вона могла втратити кілька вигідних рекламних контрактів.

"Я точно знаю, що мені хотілося певних речей, але я не могла цього зробити через те, що зустрічалася з Каньє. Це трохи дико".

Джулія зазначила, що ніколи не вкладала надто багато в роман, незважаючи на всю увагу.

"Насправді це не було такою вже великою справою, але інші люди надали цьому значення".

Наразі головним чоловіком її життя є чарівний дворічний син Валентино, якого вона народила в шлюбі з колишнім чоловіком Петром Артем'євим.

"Усю підтримку, яку я коли-небудь могла отримати, я отримую від свого сина — любов, близькість, ніжність. Вночі ми спимо разом. У мене є все це. Я б не хотіла, щоб хтось приходив і забирав мою увагу або час від мого сина", — наголосила модель. Свого часу ці одкровення вже викликали хвилю хейту на її адресу.

