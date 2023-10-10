Меган Маркл зробила селфі з фанатами (фото)

Прихильники ексакторки розповіли про зустріч з нею.

Меган Маркл зробила селфі з фанатами у Лос-Анджелесі. Знімком прихильниця герцогині Сассекської ділиться у своєму Instagram.

"Приземлилися в Лос-Анджелесі і по дорозі на вечерю ми зустріли Меган Маркл. Зовсім тиха і дуже дружня, приємна розмова. #losangeles#meghanmarkle", — прокоментувала користувачка мережі фото з дружиною принца Гаррі.

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На знімку колишня американська акторка позувала у смугастій світлій сорочці, яку доповнила темними сонцезахисними окулярами. Волосся Меган було зібране. Вона посміхалася, дивлячись в камеру.

Меган Маркл з прихильниками

"Гаррі був з нею?", "Я фанат! Абсолютно дивовижна жінка", "Красуня❤️ така щаслива бачити її життя і вільне повернення у рідне місто", "Я люблю її! Вона така елегантна", — реагують на селфі з королівською персоною користувачі мережі.

Меган Маркл та принц Гаррі одружилися у 2018 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей — принца Арчі та принцесу Лілібет. У 2020 пара склала королівські обовʼязки та перебралася до США.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл не покидає думок про політичні амбіції.

Також Фокус писав про романтичну поїздку герцогів Сассекських до Португалії.