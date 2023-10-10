"Салют, Вера": історія кохання та розлучення Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе

До списку розлучень 2023 року додалася ще одна зіркова пара — Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе. Вони одружилися у жовтні 2015 року в Італії.

41-річна співачка Віра Брежнєва та 60-річний продюсер Костянтин Меладзе офіційно підтвердили своє розлучення після восьми років шлюбу. Фокус згадує історію кохання зіркової пари.

Як усе починалось

У листопаді 2002 року Віру Брежнєву (справжнє прізвище — Галушка) запросили на кастинг у гурт "ВІА Гра" на місце Альони Вінницької. У січні 2003 року колектив представили в оновленому складі з Брежнєвою, Надією Мейхер та Анною Сєдоковою. Він настільки полюбився аудиторії, що цей колектив називали "золотим" складом гурту, який заснували в Києві у 2000 році.

Уродженка Камʼянського чотири роки була незмінною учасницею "ВІА Гри", чиїм продюсером був Костянтин Меладзе. Втім, у 2007 році вона покинула гурт та пішла будувати сольну карʼєру.

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Важливо Віра Брежнєва вперше підтвердила розлучення з Костянтином Меладзе

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Попри відхід від гурту, Брежнєва продовжила співпрацю з Меладзе. У квітні 2015 року він оголосив про реліз другого студійного альбому співачки "Ververa". До нього увійшли 14 композицій. А 21 квітня того ж року було випущено сингл "Мамочка", автором і продюсером якого став сам продюсер.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Попередні шлюби

Втім, у цей час старший брат Валерія Меладзе перебував у шлюбі. З 1994 по 2013 роки він був одружений із Яною Меладзе (Сумм), уродженкою Миколаєва. Від їхнього союзу підростає троє дітей: Аліса (2000), Лія (2004), Валерій (2005).

Жінка прямо говорила про зради чоловіка та зізналася, що сама стала ініціатором розлучення. Яна Меладзе навіть телефонувала коханці чоловіка, проте співачка заперечувала чутки про їхній роман.

Повідомлялося, що пісня "Салют, Вера", написана Меладзе у 2005 році, була присвячена його почуттям до артистки.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе

Брежнєва також тоді перебувала у шлюбі. Її обранцем став український бізнесмен Михайло Кіперман, від якого артистка виховує доньку Сару. У 2012 році пара оголосила про розлучення.

До цього уродженка Камʼянського була у незареєстрованому шлюбі з Віталієм Войченком, від якого народила доньку Соню у 2001 році.

Цікаво, що після офіційної звістки про розлучення з Брежнєвою Меладзе підтримав нову пісню колишньої коханої "Дякую" та поділився уривком кліпу артистки.

Віра Брежнєва Фото: Скриншот

Попри те, що Меладзе переїхав до Москви після розлучення, його ексдружина Яна з дітьми залишилася в Києві та вийшла заміж за бізнесмена Олега у 2014 році.

Костянтин Меладзе з донькою

Розлучення

Про розлучення Меладзе та Брежнєвої, які одружилися на таємній церемонії у 2015 році в Італії, почали говорити ще у 2022. Після того, як співачка почала активно підтримувати Україну на фоні великої війни з РФ, а продюсер обрав позицію мовчання. Тому повідомлялося, що конфлікт між знаменитостями виник саме на політичному ґрунті.

"У мережі шириться багато спекулятивних тем, чому ми з Костянтином розлучилися, але ми хотіли б залишити за собою право це не коментувати. Із вдячністю та повагою одне до одного просимо всіх поважати наше рішення", — пояснювала причини розриву з чоловіком зірка сцени.

Доньки Віри Брежнєвої

Брежнєва час від часу показує своїх двох доньок у соцмережах.

Віра Брежнєва з доньками

"21. Рівно стільки років тому в цей день народилася моя любов, моя радість, моя мудрість, моя ніжність, мій досвід, моє продовження, моє майбутнє… Моя перша дитина і моє перше усвідомлене щастя", — зверталася до старшої спадкоємиці знаменитість у 2022 році.

Як відомо, Соня живе та навчається в Лос-Анджелесі.

Донька Віри Брежнєвої Соня

"12!!! День народження нашої коханої дівчинки — наше велике свято! Сара", — вітала меншу доньку Брежнєва у 2021.

Менша донька Віри Брежнєвої

Нагадаємо, Костянтин Меладзе розпродає майно в РФ.

Також Фокус писав про позбавлення Віри Брежнєвої посвідки на проживання в Росії.