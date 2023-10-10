Пише про шанувальників і бали: щоденник прапрабабусі принцеси Діани виставили на аукціон

У щоденнику Аделаїда Горація Елізабет Сеймур записувала імена тих, з ким танцювала і бали, які відвідувала.

На аукціоні продадуть цікавий історичний документ — щоденник світської левиці Аделаїди Горації Елізабет Сеймур, прапрабабусі принцеси Діани. Адлаїда вела його, коли почала виходити у світ і відвідувати бали. Про це пише Daily Mail.

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Аделаїда Горація Елізабет Сеймур була членкинею еліти вікторіанської Великої Британії, яку запрошували на незліченні бали, бенкети та зібрання під час "Лондонського сезону".

Будучи привабливою 19-річною дівчиною, яка народилася в аристократичній родині (вона була прямим нащадком Джейн Сеймур, третьої дружини Генріха VIII), вона була представлена вищому суспільству Лондона і шукала собі чоловіка.

І, судячи з її мемуарів, у неї не бракувало потенційних наречених, які вальсували з нею в бальних залах деяких з найкращих лондонських резиденцій навесні 1844 і 1845 років.

Аделаїда записувала дату і місце кожного заходу, який вона відвідала, ім'я господаря балу і всіх чоловіків, які запрошували її на танець.

Фото: Lay's Auctioneers Фото: Lay's Auctioneers Фото: Lay's Auctioneers

Вона також дала короткі коментарі з приводу деяких балів.

Наприклад, описуючи бал мадам Сент-Олер від 2 травня 1844 року, вона написала: "Жахливо тісно, і до бальної зали можна було потрапити тільки дуже пізно".

Однак бал герцога Девонширського в Чизвік-гаусі 17 травня вона знайшла "чарівним".

На більшості заходів Аделаїда танцювала кадрилі та вальси, а серед її видатних партнерів були різні лорди та "принц Едвард".

Аделаїді довелося чекати 10 років, перш ніж вона вийшла заміж за віце-адмірала Фредеріка Спенсера, 4-го графа Спенсера.

Портрет юної Аделаїди Сеймур Фото: Lay's Auctioneers

Їхнім правнуком був Джон Спенсер, восьмий граф Спенсер, батько принцеси Діани.

Блокнот, який Аделаїда назвала "Бали і мої партнери 1844-45", випав з іншої книжки, купленої колекціонером антикваріату Пітером Гоуном близько 40 років тому.

Гоун нагадав, що продаж книжки був пов'язаний з Бегшот-парком, нинішнім будинком принца Едварда, герцога Единбурзького, і Софі, герцогині Единбурзької.

Відтоді він зберігав його у своїй лондонській квартирі. Його справжнє значення стало відомо тільки зараз, коли він готується продати з аукціону частину вмісту своєї квартири.

Мімі Коннелл Лей з аукціонного дому Lay's Auctioneers у Пензансі, Корнуолл, досліджувала невеликий буклет і встановила особу його автора.

Вона сказала: "Я ніколи раніше не бачила нічого подібного. Це прекрасний і захопливий запис усіх балів, які вона відвідувала, танців і, звісно ж, партнерів, з якими вона танцювала. Усе це відбувалося під час "лондонського сезону" у вікторіанській Британії, коли майже щодня відбувалися бали. Це схоже на щось із "Розуму і чутливості", тільки це було реальне життя. Очевидно, що в Аделаїди Сеймур були дуже хороші зв'язки, тому що її запрошували на багато з цих заходів".

Також Мімі Лей зазначила, що юна Аделаїда, мабуть, була дуже гарна собою, тому що вона танцювала з багатьма "селебріті" того часу.

Блокнот вона, судячи з усього, зробила сама.

"Він крихітний, приблизно 10 на 11 см. Вона розрізала аркуші паперу і зшила їх разом. Усього там, напевно, сторінок 20", — зазначили в аукціонному домі.

1845 року прапрабабуся принцеси Діани відвідала 44 бали, чотири сніданки і три чаювання, танцювала 373 рази, зокрема 134 вальси і 118 польок.

На останній сторінці буклету Аделаїда підрахувала всі бали, на яких вона побувала. За 1844 рік вона сходила на 32 бали і танцювала 291 раз.

Серед чоловіків, з якими вона танцювала, були лорд Вустер, лорд Нортленд, лорд Керзон і Леопольд Пейджет.

Двоє останніх чоловіків, мабуть, змагалися за прихильність Аделаїди, оскільки їхні імена неодноразово спливають у її маленькій книжечці.

Буклет надійде в продаж у четвер, його попередня оцінка становитиме 400 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше на аукціоні продали раніше невідомі фото принцеси Діани, принца Чарльза і маленького принца Вільяма, зняті в Балморалі.