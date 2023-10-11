Тренуйтеся вранці: 5 вправ для схуднення, які можна робити щодня

Ідеальний час для тренувань, які допоможуть схуднути, — це ранок. Ось найпростіші, але ефективні вправи, які допоможуть вам залишатися у формі.

Один з найкращих способів почати день — це тренування. Це допоможе досягти ваших цілей у схудненні, а також дасть колосальний заряд енергії на весь день. Дослідження, опубліковане у вересні 2023 року в Національній медичній бібліотеці США, показало, що люди, які тренувалися з 7 до 9 ранку, могли краще контролювати вагу, ніж ті, хто пропотівав у другій половині дня або ввечері. Отже, приготуйтеся зробити ранкову зарядку для схуднення. Про це пише Health Shots.

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Фото: Freepik

Ранкові вправи дають безліч переваг, які можуть позитивно вплинути як на фізичне, так і на психічне благополуччя. "По-перше, це прискорює обмін речовин, що призводить до збільшення спалювання калорій протягом дня і допомагає у втраті ваги", — каже Джашан Відж, тренер зі здоров'я та схуднення. Ранкові тренування також допомагають регулювати циркадні ритми, забезпечуючи постійний цикл сну і бадьорості та потенційно покращуючи якість сну. Крім того, вправи, зроблені вранці, підвищують вироблення ендорфінів, покращують настрій і знижують рівень стресу і занепокоєння, задаючи позитивний тон на весь день. Вплив природного світла вранці може допомогти регулювати внутрішній годинник вашого тіла, підвищуючи пильність і когнітивні функції.

Є кілька ефективних ранкових вправ, які допоможуть схуднути.

Джампінг Джек

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Встаньте, поставивши ноги близько одна до одної, а руки з боків.

Виконайте швидкий стрибок, одночасно широко розставивши ноги в сторони та піднявши руки над головою.

Поверніться у вихідне положення, знову підстрибнувши, звівши ноги разом і опустивши руки.

Підйом колін

Для виконання цієї вправи встаньте, поставивши ноги на ширині плечей.

Почніть біг підтюпцем на місці, під час кожного кроку піднімаючи коліна якомога вище. "Зберігайте швидкий темп", — радить Відж.

Берпі

Почніть із положення стоячи, потім опустіться в положення присідаючи, поклавши руки на підлогу і витягнувши ноги в положення планки.

Виконайте віджимання, потім швидко поверніть ноги в положення присідання.

Зробіть стрибок вгору і витягніть руки над головою.

Альпініст

Почніть із положення планки, поклавши руки під плечі.

По черзі підтягуйте коліна до грудей, здійснюючи рух, що нагадує біг.

Підтримуйте активний корпус і дотримуйтеся однакового темпу протягом усієї вправи.

Планка

Фото: Freepik

Щоб виконати планку, почніть із позиції віджимання, повністю випрямивши руки, лікті зафіксовані, а пальці ніг підтримують вагу вашого тіла.

Переконайтеся, що ваше тіло перебуває на прямій лінії від голови до п'ят, і утримуйте це положення якомога довше.

Ці вправи задіюють кілька груп м'язів, підвищують частоту серцевих скорочень та сприяють ефективному спалюванню калорій. Високоінтенсивні вправи, як-от стрибки і берпі, покращують роботу серця й легенів, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань. Ці вправи сприяють загальному розвитку сили та витривалості. Регулярна практика може збільшити швидкість обміну речовин, сприяючи спалюванню калорій навіть у стані спокою. Фізичні вправи спричиняють викид ендорфінів, що знижують стрес, занепокоєння та поліпшують настрій.

Розминка перед тренуванням

Зробіть правильну розминку і поступово збільшуйте інтенсивність та тривалість у міру поліпшення вашого рівня фізичної підготовки. Людям, які мають проблеми з суглобами або такі недуги, як артрит, слід проявляти обережність при виконанні високоефективних вправ, як-от стрибки та берпі, оскільки ці рухи можуть посилити дискомфорт у суглобах і підвищити ризик травм. Жінкам із проблемами із серцем або майбутнім мамам також слід спочатку проконсультуватися з лікарем.

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Раніше Фокус писав про те, що якщо ви набрали кілька зайвих кіло, скористайтеся ефективними вправами, які швидко повернуть тілу тонус і допоможуть скинути вагу.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.