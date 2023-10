Шкіряну куртку Майкла Джексона з культової реклами Pepsi 1984 року буде продано на аукціоні

Серед інших предметів, які будуть виставлені на аукціон, — фірмова перука-вулик Емі Вайнгаус і куртка Джорджа Майкла.

Куртку американського співака Майкла Джексона зі знаменитої реклами Pepsi 1984 року, яку він також одягав під час виконання хітової пісні "Billie Jean", буде виставлено на аукціоні Propstore у Лондоні в листопаді, повідомляє Рeople.

На одному з найбільших у світі аукціоні буде представлено понад 200 оригінальних музичних творів і пам'ятних речей у сфері розваг.

До куртки Джексона додаватиметься фотографія, на якій він носить її разом із Венделлом Томпсоном, який познайомився з поп-зіркою 1980 року, коли йому було 12 років.

Джексон подарував Томпсону, чий батько був перукарем Джексона у Флориді, куртку в грудні 1983 року, коли він був в Орландо на відкритті номера Майкла Джексона в готелі Royal Plaza.

Серед інших предметів, які будуть виставлені на аукціон, — фірмова перука-вулик Емі Вайнгауз із кліпу "You Know I'm No Good" і куртка Джорджа Майкла La Rocka з його дуету з Аретою Франклін "I Knew You Were Waiting (Для мене — ред.)".

Також буде продана пряжка ременя Джона Леннона з відомого "Lost Weekend" і пробний тираж оригінального синглу Девіда Бові "Liza Jane", де він виступав під псевдонімом "Tom Jones".

"Черпаючи натхнення з дуже успішного минулорічного музичного розпродажу, ми прагнемо стати більшими та кращими до 2023 року, пропонуючи неймовірний, унікальний контент від легенд року й поп-музики — Джона Леннона, The Beatles, Девіда Бові, Джорджа Майкла, Майкла Джексона, Oasis, AC/DC, KISS, Nirvana, Курта Кобейна, Queen, Елвіса Преслі й Емі Вайнгауз", — заявив Марк Хохман, директор відділу музики Propstore.

Також він повідомив, що багато хто з цих ексклюзивних лотів виставляються на продаж вперше. Аукціон Propstore очікує, що торги будуть дуже конкурентоспроможними. Глобальні ставки на аукціон можна подавати онлайн, по телефону або за допомогою заочних торгів.

