Шкіряну куртку Майкла Джексона з культової реклами Pepsi 1984 року буде продано на аукціоні

Куртку американського співака Майкла Джексона зі знаменитої реклами Pepsi 1984 року, яку він також одягав під час виконання хітової пісні "Billie Jean", буде виставлено на аукціоні Propstore у Лондоні в листопаді, повідомляє Рeople.

На одному з найбільших у світі аукціоні буде представлено понад 200 оригінальних музичних творів і пам'ятних речей у сфері розваг.

До куртки Джексона додаватиметься фотографія, на якій він носить її разом із Венделлом Томпсоном, який познайомився з поп-зіркою 1980 року, коли йому було 12 років.

Джексон подарував Томпсону, чий батько був перукарем Джексона у Флориді, куртку в грудні 1983 року, коли він був в Орландо на відкритті номера Майкла Джексона в готелі Royal Plaza.

Серед інших предметів, які будуть виставлені на аукціон, — фірмова перука-вулик Емі Вайнгауз із кліпу "You Know I'm No Good" і куртка Джорджа Майкла La Rocka з його дуету з Аретою Франклін "I Knew You Were Waiting (Для мене — ред.)".

Також буде продана пряжка ременя Джона Леннона з відомого "Lost Weekend" і пробний тираж оригінального синглу Девіда Бові "Liza Jane", де він виступав під псевдонімом "Tom Jones".

"Черпаючи натхнення з дуже успішного минулорічного музичного розпродажу, ми прагнемо стати більшими та кращими до 2023 року, пропонуючи неймовірний, унікальний контент від легенд року й поп-музики — Джона Леннона, The Beatles, Девіда Бові, Джорджа Майкла, Майкла Джексона, Oasis, AC/DC, KISS, Nirvana, Курта Кобейна, Queen, Елвіса Преслі й Емі Вайнгауз", — заявив Марк Хохман, директор відділу музики Propstore.

Також він повідомив, що багато хто з цих ексклюзивних лотів виставляються на продаж вперше. Аукціон Propstore очікує, що торги будуть дуже конкурентоспроможними. Глобальні ставки на аукціон можна подавати онлайн, по телефону або за допомогою заочних торгів.

