Кожаная куртка Майкла Джексона из культовой рекламы Pepsi 1984 года будет продана на аукционе

Среди других предметов, которые будут выставлены на аукцион — фирменный парик-улей Эми Уайнхаус и куртка Джорджа Майкла.

Куртка американского певца Майкла Джексона из знаменитой рекламы Pepsi 1984 года, которую он также одевал во время исполнения хитовой песни "Billie Jean", будет выставлена ​​на аукционе Propstore в Лондоне в ноябре, сообщает Рeople.

На одном из крупнейших в мире аукционе будет представлено более 200 оригинальных музыкальных произведений и памятных вещей в сфере развлечений.

К куртке Джексона будет прилагаться фотография, на которой он носит ее вместе с Венделлом Томпсоном, который познакомился с поп-звездой в 1980 году, когда ему было 12 лет.

Джексон подарил Томпсону, чей отец был парикмахером Джексона во Флориде, куртку в декабре 1983 года, когда он был в Орландо на открытии номера Майкла Джексона в отеле Royal Plaza.

Среди других предметов, которые будут выставлены на аукцион — фирменный парик-улей Эми Уайнхаус из клипа "You Know I'm No Good" и куртка Джорджа Майкла La Rocka из его дуэта с Аретой Франклин "I Knew You Were Waiting (Для меня — ред.)."

Также будет продана пряжка ремня Джона Леннона из известного "Lost Weekend" и пробный тираж оригинального сингла Дэвида Боуи "Liza Jane", где он выступал под псевдонимом "Tom Jones".

"Черпая вдохновение из очень успешной прошлогодней музыкальной распродажи, мы стремимся стать больше и лучше к 2023 году, предлагая невероятный, уникальный контент от легенд рока и поп-музыки — Джона Леннона, The Beatles, Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Майкла Джексона, Oasis, AC/DC, KISS, Nirvana, Курт Кобейн, Queen, Элвис Пресли и Эми Уайнхаус", — заявил Марк Хохман, директор отдела музыки Propstore.

Также он сообщил, что для многие из этих эксклюзивных лотов выставляются на продажу первый раз. Аукцион Propstore ожидает, что торги будут очень конкурентоспособными. Глобальные ставки на аукцион можно подавать онлайн, по телефону или посредством заочных торгов.

