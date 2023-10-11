Експертка розповіла, чому Джіджі Хадід подобається Бредлі Купер

Супермодель та актора нещодавно помітили на побаченні. Після цього зірковому дуету стали активно приписувати роман.

Експерти оцінили чутки про роман 28-річної супермоделі Джіджі Хадід та 48-річного актора Бредлі Купера. З того моменту, як на початку жовтня 2023 старшу сестру Белли Хадід та екскоханого Ірини Шейк помітили під час несподіваного побачення, поширилися чутки про нову зіркову пару. Про це пише Daily Mail.

І хоча інсайдери розповідають, що супермодель і кінозірка просто "розважаються" разом, шанувальники помітили знайому тенденцію в стилі побачень Джіджі після іншого ймовірного роману з голлівудським актором, Леонардо Ді Капріо, 48, у 2022 році.

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Тепер експерти зі стосунків розкрили, що може стояти за явним бажанням моделі палестинського походження зустрічатися зі старшим чоловіком – від особливої близькості Бредлі та Лео до своїх матерів до пошуку людини, яка готова взяти на себе зобов’язання.

Британська експертка зі стосунків Аннабель Найт каже, що близькість Бредлі та Лео зі своїми сім’ями, ймовірно, є головною привабливістю для молодої матері Джіджі, яка виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.

Джіджі Хадід та Бредлі Купер

Вона пояснила: "Зараз, коли їй близько двадцяти, і вона є матір’ю трирічної доньки, Джіджі, швидше за все, шукає щось трохи інше та когось, хто б поділився її власним досвідом і мисленням. Одним словом, її пріоритети змінилися".

Аннабель продовжила: "Також добре відомо, що Джіджі дуже близька зі своєю знаменитою родиною, особливо зі своєю матір’ю, Йоландою Хадід".

Йоланда Хадід з донькою та онукою Фото: Instagram @yolanda.hadid

А як відомо, Бредлі та Лео також дуже близькі зі своїми матерями.

Бредлі Купер з мамою Фото: Getty Images

"Обидва актори регулярно брали своїх мам із собою на побачення, на прем’єри фільмів і вручення нагород, що стане для Джіджі великим зеленим прапором", — пояснює експертка.

Нагадаємо, Джіджі Хадід колись була закохана в Бредлі Купера та має багато спільного з актором.

Також Фокус писав про реакцію Джіджі Хадід на атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023.