Зйомки повним ходом: з'явилися перші знімки зі зйомок фільму "Марія" з Анджеліною Джолі

Анджеліна Джолі має шикарний вигляд у вбраннях 1950-х років, перевтілюючись у культову оперну співачку Марію Каллас під час зйомок у Парижі.

У вівторок Анджеліна Джолі була помічена в трьох різних костюмах на зйомках свого майбутнього біографічного фільму "Марія" в Парижі. 48-річна володарка "Оскара" грає легендарну оперну співачку Марію Каллас у новому фільмі Пабло Ларраїна. Про це пише Daily Mail.

Раніше були опубліковані два перших фото Джолі в образі Марії Каллас. А тепер у соцмережах з'явилися фото і відео зі зйомок.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

В одній зі сцен зірка була одягнена в шикарний чорний хутряний плащ, капелюх у тон, шкіряні рукавички і величезні окуляри.

В іншому образі Анджеліна Джолі з'явилася в твідовому спортивному піджаку і спідниці-олівці.

Анджеліна Джолі на зйомках

Третя зміна гардероба показала Анджеліну в довгому чорному зимовому пальті і яскраво-червоному шарфі, обгорнутому навколо голови, який відтіняли великі сонцезахисні окуляри і намисто.

Усі костюми Джолі у фільмі, як було сказано раніше, повторюють справжнє вбрання Марії Каллас, яка славилася своїм бездоганним смаком. Щоправда, творці фільму відмовилися від натурального хутра, хоч воно і було в моді в той час.

Анджеліна Джолі на зйомках

Згідно з офіційним описом, фільм "Марія" "досліджує життя легендарної, культової і суперечливої співачки, яку часто називають справжньою дівою".

"Ґрунтуючись на реальних подіях, Марія розповідає бурхливу, красиву і трагічну історію життя найвидатнішої оперної співачки світу, заново пережиту і переосмислену в її останні дні в Парижі 1970-х років", — сказано в описі.

Марія Каллас була відома своїм неймовірним діапазоном на сцені, а також бурхливим особистим життям, яке включало роман із грецьким магнатом судноплавства Арістотелем Онассісом, який згодом одружився з Джекі Кеннеді.

Марія Каллас і Арістотель Онассіс Фото: Getty Images

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності за життя і спадщину Марії. Я зроблю все, що зможу, щоб впоратися з цим завданням", — заявила раніше Анджеліна Джолі.

Зірка також згадала режисера фільму Пабло Ларраїна, яким, за її словами, вона "давно захоплювалася".

Мати шістьох дітей додала: "Отримати можливість розповісти історію Марії разом із ним і за сценарієм Стівена Найта — це мрія".

Нагадаємо, Марія Каллас народилася в Нью-Йорку в родині грецьких емігрантів. Вона виступала як драматична колоратура, пізніше — як лірико-драматичне сопрано, в останні роки життя стала виконувати партії мецо-сопрано.

Виступ Марії Каллас

Свої останні роки вона провела в Парижі. Вона втратила голос і практично не покидала свою квартиру.

Вона померла у віці 53 років 1977 року. Тіло було кремовано і поховано на кладовищі Пер-Лашез. Після крадіжки і повернення назад урни з попелом, прах Марії Каллас був розвіяний над Егейським морем. Порожня урна залишається в колумбарії кладовища Пер-Лашез.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі нещодавно знялася в ефектній фотосесії і дала відверте інтерв'ю. Джолі розповіла про своїх дітей і новий проект Atelier Jolie.