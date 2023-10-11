5 овочів, які не можна чистити, щоб не втратити їхні корисні властивості

Є фрукти, які ми їмо разом зі шкіркою і ніколи не чистимо, а є овочі, які слід їсти зі шкіркою. В іншому разі ви втратите їхні переваги.

Шкірка овочів часто містить антиоксиданти, клітковину та інші необхідні поживні речовини. Але багато з них ми чистимо, навіть не замислюючись про це. Однак овочі без шкірки можуть позбутися загальної поживної цінності. Перед вами п'ять найпоширеніших овочів. Які корисніше вживати разом зі шкіркою. Про це пише Health Shots.

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Овочі є невід'ємною частиною здорового харчування, оскільки вони багаті поживними речовинами, необхідними для живлення організму та підтримання вашого здоров'я. А шкірка деяких овочів містить масу необхідних поживних речовин. Відтак, дієтологиня Дів'я Гопал розповідає про те, чому корисно вживати в їжу овочі зі шкіркою.

Картопля

Фото: Freepik

Картопля є основним продуктом багатьох кухонь світу, а її шкірка — багате джерело клітковини, вітамінів і мінералів. Шкірка картоплі містить більше калію, ніж м'якоть, що важливо для здоров'я серця і роботи м'язів. Насправді, шкірка також багата на залізо, яке допомагає підтримувати функцію еритроцитів. Отже, якщо залишити шкірку на картоплі, це не тільки додасть їй чудової текстури, а й підвищить поживну цінність. Перед приготуванням обов'язково потріть картоплини щіточкою, щоб як слід видалити весь бруд.

Морква

Фото: Freepik

Шкірочка моркви абсолютно безпечна для вживання в їжу і навіть корисна. Гопал каже: "Вона тонка, їстівна і наповнена кількома поживними речовинами, включно з антиоксидантами, вітаміном С, В3, харчовими волокнами і фітонутрієнтами". Ці поживні речовини відомі своїми імуностимулювальними властивостями і роллю в підтримці здорової шкіри та зору. Вміст бета-каротину, що надає моркві яскравого помаранчевого кольору, сприяє поліпшенню травлення та загального самопочуття.

Огірки

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Так, огірок теж слід їсти зі шкіркою. Шкірка огірка багата на клітковину, вітаміни та мінерали, включно з вітаміном К, необхідним для згортання крові та здоров'я кісток. "Це також джерело кремнезему, сполуки, яка підтримує здоров'я шкіри, волосся і нігтів. Додавайте шкірку огірка до своїх салатів або закусок, щоб отримати додаткову поживну цінність і уникнути зневоднення", — каже Гопал.

Баклажани

Фото: Freepik

Шкірочка баклажанів є багатим джерелом потужного антиоксиданту насуніну, який допомагає захистити клітини мозку від окислювального стресу. Він також містить харчові волокна, які допомагають травленню і дають відчуття ситості. Під час приготування таких страв, як баклажани з пармезаном або баклажани на грилі, зберігайте шкірку неушкодженою, щоб отримати максимальну користь для здоров'я.

Кабачки

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І м'якоть, і шкірка кабачків мають безліч переваг для здоров'я, серед яких поліпшення травлення, поліпшення настрою і зміцнення кісток. Їхня шкірка — фантастичне джерело харчових волокон, вітаміну С та калію. Шкірочка також надає приємної текстури різним стравам. Незалежно від того, смажите ви кабачки на грилі чи запікаєте їх, залишення шкірки — чудовий спосіб підвищити їхню харчову цінність.

Отже, тепер ви знаєте, які овочі в жодному разі не можна чистити. Але обов'язково перед вживанням у їжу цих овочів, ретельно вимийте їх, щоб видалити бруд і пестициди!

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як правильно мити овочі, фрукти та зелень.

Раніше Фокус писав про те, що деякі овочі можуть бути шкідливими для вас, якщо вживати їх як перший прийом їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.