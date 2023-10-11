"Хамовито себе поводять": Олег Скрипка висловився про красивих жінок (відео)

Музикант вважає, що красиві жінки "холодно" відповідають "хорошим чоловікам", а після цього отримують "биків".

59-річний український співак Олег Скрипка знову оскандалився заявою про жінок. Своїми думками музикант поділився в інтервʼю Олексію Суханову.

Уродженець Таджикистану вважає, що красиві жінки самі притягують до себе абʼюзерів.

"Тому що, як правило, красиві жінки, вони дуже хамовито себе поводять щодо чоловіків. Вони холодні, не посміхаються, не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту ніякого. Я як чоловік, який не зробить ніколи першого кроку, тому мене ці жінки завжди відштовхували", — розповідає співак.

Тому, на думку Скрипки, після відштовхування "хороших чоловіків" красиві жінки отримують "биків".

"І ви потерпаєте від насилля саме через вашу таку холодну поведінку", — додає музикант.

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Зокрема співак вважає, що фемінізму в Україні немає, але є "деякі радикальні феміністки", які не поважають чоловіків і хочуть "побудувати свій амазонський світ" без них.

Олег Скрипка

Також Олег Скрипка розповів, що сам страждає від гендерної нерівності в Україні, адже більшість магазинів з жіночим одягом розташовані на перших-других поверхах, поки чоловічий одяг представлено вище. Разом з цим, співак вважає, що для жінок існує більший вибір гарного одягу.

Зокрема музикант зізнався, що в його оточенні більше страждають від жіночого абʼюзу, а не чоловічого. А жінка більше захищена законом, у той час, як чоловіку важче відстоювати свої права в такому випадку.

Олег Скрипка

Нагадаємо, Олег Скрипка перебував у Вінниці під час російського удару 14 липня 2022 року.

Також Фокус писав про думку Олега Скрипки щодо україномовної творчості Потапа та Дорофєєвої.