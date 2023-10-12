Друг Брюса Вілліса Гленн Керон заявив, що актор втрачає "радість життя" і "мовні навички"

Телеведучий Гленн Гордон Керон повідомив, що раніше Брюс Вілліс просто обожнював прокидатися щоранку і жити повним життям.

Творець зоряного ситкому 1980-х років "Місячне сяйво" Гленн Гордон Керон розповів про свою нещодавню зустріч із кінозіркою Брюсом Віллісом. Про це він повідомив в інтерв'ю Page Six.

На його думку, Брюс Вілліс, у зв'язку із захворюванням мозку, втрачає "радість життя" і "мовні навички".

Минулого року 68-річний Брюс пішов із шоу-бізнесу. Йому поставили діагноз лобно-скронева деменція (ЛСД), яка призводить до погіршення мовних здібностей пацієнта.

"Я відчуваю, що в перші одну-три хвилини він дізнається, хто я. Він не зовсім балакучий. Раніше він був завзятим читачем, а зараз не читає. Усі ці мовні навички йому більше не доступні, та все ж він усе ще Брюс. Коли ти з ним, ти знаєш, що він Брюс, і ти вдячний, що він тут, але радість життя пішла", — поділився Гленн.

Відтоді, як Брюс почав боротися з ЛВД, Гленн намагався відвідувати його щомісяця, але не завжди успішно.

"Я не завжди настільки гарний, але я намагаюся і справді розмовляю з ним і його дружиною, і в мене є випадкові стосунки з трьома його старшими дітьми. Я дуже намагалася залишитися в його житті", — зізнався телеведучий.

Гленн поділився: "Що робить (його хворобу — ред.) такою приголомшливою, то це те, що якщо ви коли-небудь проводили час із Брюсом Віллісом, то немає нікого, у кого було б більше радості життя, ніж у нього".

За словами друга, Брюс "просто обожнював прокидатися щоранку і намагатися жити повним життям", але тепер він живе так, ніби "бачить життя через сітчасті двері".

Брюс Вілліс із дружиною та дітьми Фото: Bruce Willis/Instagram

Нині про Брюса піклується його дружина Емма Гемінг, від якої у нього є дві молодші доньки: Мейбл, 11 років, і Евелін, дев'ять років.

У нього також є три дорослі дочки — Румер, 35 років, Скаут, 32 роки, і Таллула, 29 років — від його колишньої дружини Демі Мур, яка підтримує дружні стосунки як з ним, так і з Еммою.

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що Емма Гемінг Вілліс розповіла про стан здоров'я актора Брюса Вілліса. Гемінг Вілліс зізналася, що "важко зрозуміти", чи знає її чоловік, Брюс Вілліс, про те, що з ним відбувається.