Максимально просто і зручно: Кейт Міддлтон показала найкращий образ для теплої осені (фото)

Уже третій день поспіль Кейт проводить зустрічі, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я.

41-річна принцеса Уельська Кетрін разом з чоловіком, принцом Вільямом, відвідала Національний спортивний центр Бішам-Еббі в Марлоу з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я. Для поїздки Кейт Міддлтон вибрала дуже зручний ансамбль, який може без проблем повторити будь-яка прихильниця майбутньої королеви Великобританії, пише Hello.

Кейт одягла темно-сині джинси скінні, просту білу футболку, а зверху накинула синій блейзер. Образ вона завершила білими кросівками Veja. Волосся принцеса залишила розпущеним, а з прикрас на ній були тільки невеликі сережки і обручка її покійної свекрухи, принцеси Діани.

Цього разу пальці принцеси на правій руці знову були перебинтовані.

Принц Вільям мав невимушений вигляд у темно-синьому джемпері, зручних джинсах і кросівках кольору мокко.

Кейт Міддлтон і принц Вільям у Марлоу Фото: GettyImages

Подружжя відвідало семінар із психологічної підготовки, організований SportsAid спільно з благодійним партнером SportsAid BelievePerform. Він спрямований на те, щоб допомогти молодим спортсменам та їхнім сім'ям керувати своїм психічним благополуччям і зрозуміти, як вони можуть допомогти собі та одне одному в розвитку навичок для щасливого і здорового досвіду в спорті та за його межами.

Під час свого візиту принцеса Кейт брала участь у заняттях з юними спортсменами та батьками. На семінарі були присутні також параолімпійська плавчиня Еллі Сіммондс і чемпіонка Співдружності з нетболу Ама Агбезе як посли SportsAid.

Принцеса Уельська професійно управляється з м'ячем Фото: Getty

Пізніше принц Вільям і принцеса Кейт приєдналися до юних спортсменів і взяли участь у двох практичних заняттях, де вони намагалися набрати очки в нетбольному кільці, граючи на час, а потім зіграли в голбол. Це паралімпійський вид спорту для людей із порушеннями зору, в якому всі учасники повинні постійно носити непрозорі пов'язки на очі, щоб забезпечити чесну конкуренцію. Цей вид спорту було винайдено 1946 року для допомоги в реабілітації ветеранів, які втратили зір під час Другої світової війни.

Принцеса Вельська є покровителькою SportsAid з 2013 року, а 2022 року Їхні Королівські Високості відвідали програму SportsAid Team England Futures на Іграх Співдружності 2022 року в Бірмінгемі.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон використовує особливі прийоми в спілкуванні з людьми, які дають їй змогу привернути до себе будь-кого.