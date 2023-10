Принцеса Євгенія поділилася відео зі свого весілля через п'ять років

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк відзначили п'яту річницю весілля.

12 жовтня виповнилося п'ять років відтоді, як принцеса Євгенія вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка, і з цієї нагоди королівська особа поділилася на своїй сторінці в Instgram відео, де зображені найщасливіші моменти з життя пари, починаючи з весілля.

Під мелодію хіта гурту Florence and the Machine You've Got the Love принцеса показали кадри, які вона раніше ніколи не оприлюднювала. Так, тут є моменти підготовки Євгенії до дня весілля разом із сестрою, принцесою Беатріс, і мамою, Сарою Фергюсон, а також момент, коли вона йшла до вівтаря до Джека, та їхній поцілунок на сходинках каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Відео закінчується підрахунком років, протягом яких Євгенія і Джек були одружені, і фотографією, де пара позує разом зі своїми двома синами — Августом і Ернестом.

Євгенія вийшла заміж за свого давнього бойфренда і бізнесмена Джека всього за п'ять місяців після того, як її двоюрідний брат принц Гаррі пов'язав себе узами шлюбу з Меган Маркл. Осіння церемонія відбулася в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, недалеко від будинку Роял Лодж, де минуло дитинство Євгенії.

Старші діти принца і принцеси Уельських, принц Джордж і принцеса Шарлотта, були серед пажів і подружок нареченої, а леді Луїза Віндзор очолила весільну вечірку в каплиці.

Старша сестра Євгенії, принцеса Беатріс, підтримала наречену в ролі подружки нареченої в королівському синьому вбранні від Ralph & Russo.

Весільну сукню для Євгенії створили британські модельєри Пітер Пілотто і Крістофер де Вос. Принцеса особисто попросила сукню з відкритою спиною, оскільки хотіла показати шрам від сколіозу, що залишився після операції, яку вона перенесла в 12 років.

Королева Єлизавета II позичила онуці тіару Greville Emerald Kokoshnik.

У лютому 2021-го в подружжя народився первісток Август, а в травні 2023-го — другий син, якого назвали Ернестом.

